تشكيل الزمالك – أوباما أساسي.. والونش يقود الدفاع أمام الجونة

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 19:52

كتب : FilGoal

إمام عاشور - أشرف بنشرقي - أحمد سيد زيزو - الونش - الزمالك أمام غزل المحلة

يبدأ يوسف إبراهيم "أوباما" كأساسي مع الزمالك أمام الجونة، فيما يقود محمود حمدي "الونش" دفاع الفريق.

أعلن جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الجونة بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري المصري.

تشكيل الزمالك شهد البدء بـ أوباما كصانع ألعاب، فيما يقود الجزيري الهجوم.

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ويتواجد سيد عبد الله "نيمار" كجناح أيمن، فيما يبدأ محمد عبد الغني بجانب إمام عاشور في وسط الملعب.

ويبدأ الونش في الدفاع بشكل أساسي بعدما غادر اللقاء الماضي مصابا أمام بيراميدز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش".

الوسط: سيد عبد الله "نيمار" - محمد عبد الغني – إمام عاشور – أحمد فتوح.

أمامهم: أوباما – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ويوسف أسامة نبيه على مقاعد البدلاء.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي:

حارس: محمد نديم.

الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي.

الوسط: محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - شيكابالا.

الهجوم: يوسف أسامة نبيه.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن بيراميدز أقرب منافسيه، إذ يحتاج الفريق الأبيض لأربع انتصارات لحسم الدوري رسميا.

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