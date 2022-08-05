مران الأهلي - مشاركة الناشئين استعدادا للقاء الاتحاد.. وانتظام صلاح محسن

استأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش ‏استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري، بمشاركة اللاعبين الناشئين.

ويحل الأهلي ضيفا على زعيم الثغر يوم الأحد المقبل في التاسعة مساءً على استاد برج العرب لحساب الجولة 29 من الدوري المصري.‏

وشهد مران الفريق اليوم مشاركة مجموعة من اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم من قطاع ‏الناشئين وهم: محمد نصير ومحمد حمدي وعلي عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثي محمد أشرف ومحمد فخري وزياد طارق الذي أدى تدريبات استشفائية.‏

وانتظم صلاح محسن شارك في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إجهاد العضلة الخلفية الذي ‏تعرض له خلال مشاركته في مباراة المقاولون العرب.‏

وأدى الفريق تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس عقب ‏مباراة فاركو الأخيرة التي أقيمت على استاد الأهلي ‏we‏ السلام. ‏

واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات الكرة تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة ‏ريكاردو سواريش.‏

وأعلن مجلس إدارة الأهلي قراراته عقب اجتماعه اليوم الخميس بناء على ما حدث في مباراة فاركو الأخيرة في الدوري.

وجاءت القرارات كالتالي:

المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها.

** المطالبة بإيقاف حكم الــ« VAR» في مباراة الأهلي الأخيرة لحين التحقيق معه عما بدر منه.

** عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم «كأس مصر - السوبر المصري» لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

** استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين، واللاعبين العائدين من الإصابة.

ويقوم محمود الخطيب رئيس النادي بتوضيح كافة الأمور خلال الساعات القليلة القادمة.

ووصل رصيد الأهلي بعد ذلك التعادل لـ56 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في الدوري بعدما خاض 27 مباراة.

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