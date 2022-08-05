النحاس يكشف لـ في الجول حواره مع فيتوريا: استمع للسلبيات أكثر من الإيجابيات

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 18:58

كتب : هاني العوضي

روي فيتوريا وعماد النحاس

كشف عماد النحاس المدير الفني لـ الاتحاد السكندري ما دار في جلسته مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر.

زار روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مقر نادي الاتحاد السكندري في سموحة اليوم الجمعة في إطار جولته للاقتراب أكثر من الأندية والتقاء مدربيهم.

وقال عماد النحاس لـ FilGoal.com: "البرتغالي استمع للسلبيات أكثر من الإيجابيات عن الكرة المصرية".

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وأضاف "تحدثنا عن طبيعة اللاعب المصري، والأدوات والأجهزة التي تساعد المدير الفني ولا تتواجد في الأندية، وكذلك عن تعاقب المباريات والبنية التحتية".

وواصل "سأل عن أعمار اللاعبين وشعرت بأنه يريد النزول بالمعدلات العمرية للاعبين وهو أهم شيء لديه، وبناءً على طلبه رشحت له 4 لاعبين من الاتحاد السكندري".

وأكمل "تحدثنا أيضا عن تغييرات الأندية للمدربين ومدى تأثيرها على اللاعبين، كما تحدثنا عن نتائج وأداء فرق الأهلي والإسماعيلي والاتحاد كونهم يلعبون تحت ضغوط وبالتالي لا يقدمون الكرة المعروفين بها".

وتابع "الجلسة كانت مثمرة، وشعرت أنه جاء لتقديم شيء".

وأتم "الفترة المقبلة في الكرة المصرية ستكون فترة استثنائية، تعاقب المباريات والجداول يؤثر بالسلب على اللاعب بدنيا ونفسيا ما يتسبب في تعدد الإصابات".

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وأوضح الاتحاد في الخبر المنشور عبر موقعه الرسمي أن فيتوريا عقد جلسة مع المدير الفني لزعيم الثغر عماد النحاس.

ودار حديث بين المدربين عن الاتحاد، كما استعرض فيتوريا للنحاس خططه المستقبلية للكرة المصرية ومنتخب مصر وكذلك أسلوب لعب الفرق في الدوري بشكل عام.

وأوضح الخبر أن فيتوريا أشاد بالاتحاد ومنشآت النادي وتم إهدائه ميدالية تذكارية للنادي.

وتولى فيتوريا مهمة تدريب الفراعنة خلفًا لإيهاب جلال الذي خاض 3 مباريات فقط مع منتخب مصر.

ووقّع فيتوريا عقدًا مع منتخب مصر لمدة 4 سنوات، أي حتى منافسات كأس العالم 2026.

وحضر فيتوريا أكثر من مباراة في الدوري المصري خلال الأيام الأخيرة لمتابعة اللاعبين عن قرب.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الأهلي في الجولة 29 من الدوري المصري يوم الأحد المقبل.

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