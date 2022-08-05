ميلان يمدد تعاقد بوبيجا حتى 2027

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 18:23

كتب : FilGoal

توماسو بوبيجا

أعلن نادي ميلان الإيطالي تجديد تعاقد لاعبه توماسو بوبيجا حتى صيف 2027.

بوبيجا المولود عام 1999 نشأ في أكاديمية الروسونيري وستمتد مسيرته مع الفريق بحسب البيان الرسمي.

لاعب الوسط البالغ 23 عاما انضم لشباب ميلان في 2013.

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وفي المواسم الأربعة الأخيرة، أعير لأندية تيرنانا في الدرجة الثالثة وبوردينوني في الدرجة الثانية وسبيزيا ثم تورينو في الدوري الإيطالي.

الموسم الماضي شارك مع تورينو في 33 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 3 في الدوري الإيطالي.

كما ارتدى قميص منتخب إيطاليا أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية في أول مباراة دولية له في يونيو الماضي.

ولعب بوبيجا في مباراة ميلان وكولن الودية والتي فاز فيها الروسونيري بنتيجة 2-1.

ويستهل ميلان حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة أودينيزي يوم 13 أغسطس المقبل.

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