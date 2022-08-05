التشكيل - بامبو يقود البنك الأهلي وعلي فتحي على مقاعد بدلاء المقاصة

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 18:10

كتب : FilGoal

كريم بامبو - البنك الأهلي

يعول خالد جلال المدير الفني لـ البنك الأهلي على كريم بامبو في قيادة هجوم فريقه خلال مواجهة مصر للمقاصة.

ويلعب البنك الأهلي ضد مصر للمقاصة على استاد الكلية الحربية ضمن الجولة 29 من مسابقة الدوري.

ويقود كريم بامبو وموسى دياورا وفادي فريد الخط الهجومي للبنك الأهلي في مواجهة المقاصة.

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فيما يحرس أحمد عفيفي مرمى الفريق في ظل تواجد محمود الزنفلي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد عفيفي

خط الدفاع: اسحاق يعقوبو - أمير مدحت - أحمد ياسين - أسامة إبراهيم

الوسط: أحمد سعيد - محمود السيد – محمد هلال

الهجوم: كريم بامبو – فادي فريد – موسى دياوارا.

في المقابل يحتفظ عيد مرازيق المدير الفني لنادي مصر للمقاصة بالظهير الأيسر علي فتحي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مصر للمقاصة كالآتي:

حراسة المرمى: رمضان مصطفى

خط الدفاع: أحمد عيد - أحمد منعم - مصطفى كاجو - خالد صلاح

الوسط: محمد ليلة - علي المصري – محمود عادل

الهجوم: هشام حافظ – محمود فهمي – محمد أمو.

ويتواجد البنك الأهلي في المركز السابع برصيد 38 نقطة، فيما يتذيل مصر للمقاصة جدول الترتيب في المركز 18 برصيد 15 نقطة.

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