فيتوريا يزور فاركو ويجتمع مع ألميدا

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 17:54

كتب : FilGoal

روي فيتوريا ونونو ألميدا

يواصل الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا زياراته لأندية الدوري الممتاز ومدربيها.

وتواجد فيتوريا في نادي فاركو هذه المرة، على هامش تواجده بالإسكندرية.

واجتمع فيتوريا مع مواطنه نونو ألميدا المدير الفني لفريق فاركو.

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جاء ذلك في حضور عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعز بشار حسن رئيس نادي فاركو.

واستمع فيتوريا إلى كلمة ألميدا حول فاركو ومستوى كرة القدم في مصر.

كما وجه فيتوريا الشكر لنادي فاركو على الاستقبال، مؤكدا أن زيارته هذه لن تكون الأخيرة للأندية.

وتواجد فيتوريا قبل فارك في نادي الاتحاد السكندري، حيث اجتمع مع المدرب عماد النحاس.

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