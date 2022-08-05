في الجول يكشف – موعد فترتي التسجيل للموسم الجديد من الدوري

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 16:13

كتب : بسام أبو بكر

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

سجل اتحاد الكرة المصري مواعيد فترتي التسجيل استعدادا للموسم الجديد من الدوري 2022-2023 في نظام الانتقالات الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمعروف بسم "TMS".

وقال مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "فترة التسجيل الأولى ستكون من السابع من شهر سبتمبر المقبل وحتى الـ15 من شهر أكتوبر الذ يليه".

وعن فترة التسجيل الثانية قال: "ستكون بداية من الأول من شهر يناير في العام الجديد وحتى الـ31 من الشهر ذاته".

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وبسؤاله عن الموعد المقترح للموسم الجديد أوضح "حددنا بشكل مبدئي في نظام الانتقالات أن الدوري سينطلق في الأول من شهر ديسمبر المقبل وينتهي في 30 يونيو من العام المقبل".

واستدرك المصدر "لكن هذا الموعد لانطلاق الدوري سيتغير ولكننا أدخلناه بشكل مبدئي لنستطيع تحديد موعد تسجيل الفترات الخاصة بالانتقالات في النظام".

وينتهي الموسم الجاري من الدوري المصري في الـ29 من شهر أغسطس الجاري.

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