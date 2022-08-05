كرة سلة - الأهلي يواصل التدعيمات.. ويجدد عقد نادين السلعاوي

جدد الأهلي عقد نادين السلعاوي لاعبة الفريق الأول لـ كرة السلة مع الفريق لمدة 4 مواسم مقبلة.

وأعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي تجديد عقد نادين السلعاوي، لتستمر مع الفريق الفترة المقبلة.

وقال العوضي للموقع الرسمي للنادي: "السلعاوي وقعت على عقود التجديد لمدة 4 مواسم مباشرة دون أي مطالب لتمسكها بالاستمرار داخل النادي".

وأضاف "إنها واحدة من اللاعبات ذات الخبرات الكبيرة، ودورها في الفريق مهم للغاية، في ظل المنافسة الشديدة ببطولات السلة، والحاجة إلى عناصر مميزة قادرة على تحمل الضغوط، ونقل الخبرات إلى بقية اللاعبات".

وأتم "ويأتي التجديد في إطار تدعيم الفريق بالشكل المناسب، للمنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد".

وكان الأهلي تعاقد مع 3 صفقات الصيف الجاري، حيث أعلن عودة هالة مصطفى لمدة 4 مواسم من سبورتينج.

فيما ضم الأمريكية جيمي نارد وميرال أشرف قادمة من نادي الشمس.

وخسرت سيدات الأهلي الموسم الماضي لقبي الدوري والكأس وفزن بلقب دوري المرتبط.

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