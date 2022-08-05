مبابي يغيب عن سان جيرمان في افتتاحية الدوري الفرنسي

يغيب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان عن افتتاحية الموسم الجديد من الدوري الفرنسي بسبب الإصابة.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وأعلن سان جيرمان مساء اليوم الجمعة قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة كليرمون غدا السبت والتي شهدت غياب مبابي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها اليوم أن مبابي يغيب عن المباراة بسبب شعوره بآلام في العضلة الضامة.

ويغيب كذلك عن المباراة كل من الوافد الجديد للفريق ريناتو سانشيز، وماورو إيكاردي وإدريسا جانا جاي.

ولم يشارك مبابي في مباراة السوبر الفرنسي قبل عدة أيام أمام نانت للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء عليه في ختام الموسم الماضي.

ويأمل سان جيرمان في الانفراد بالرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالدوري الفرنسي الموسم الجاري حال الظفر به للمرة 11 في تاريخه.

ويتقاسم سان جيرمان صدارة ترتيب عدد مرات الفوز باللقب مع سانت إيتيان بواقع 10 بطولات لكل منهما وخلفهما مارسيليا بـ9 ألقاب.

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