مواعيد مباريات الجمعة 5-8-2022 والقنوات الناقلة.. الزمالك والجونة وعودة الدوري الإنجليزي
الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 10:45
كتب : FilGoal
عادت الدرويات الأوروبية الكبري من جديد، ونشهد اليوم -الجمعة- أولى جولات الدوري الإنجليزي والألماني والفرنسي.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
فيما تستأنف مباريات الدوري المصري، إذ يحل الزمالك ضيفا على الجونة على الجولة ضمن منافسات الجولة الـ29 من المسابقة.
تعرف على جميع مباريات اليوم من هنا.
الدوري المصري
الجونة x الزمالك - 9 مساء - أون تايم سبورتس.
مصر للمقاصة x البنك الأهلي - 6:30 مساء - أون تايم سبورتس 2.
الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس x أرسنال - 9 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.
الدوري التركي
إسطنبول سبور x طرابزون سبور -الذي يحترف في صفوفه محمود حسن تريزيجيه- 8 مساء.
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت x بايرن ميونيخ - 8:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الفرنسي
ليون x أجاكسيو - 9 مساء - بي إن سبورتس 2.
طالع أيضا
تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي
ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم تشارك في كأس مصر والسوبر
تعرف على مواجهات المصريين في الدوري السعودي