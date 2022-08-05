رسائل من مرتضى للخطيب: الزمالك أكثر من ظلمه التحكيم.. واستقدموا الحكام الأجانب على نفقتي

رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على بيان نظيره الأهلي وتهديده بعدم المشاركة في كأس مصر والسوبر المصري حال عدم تنفيذ مطالبه في إيقاف لجنة الحكام وكذلك حكم الفيديو في مباراته الأخيرة ضد فاركو، محمود عاشور.

وتحدث مرتضى منصور لقناة الزمالك التليفزيونية صباح اليوم الجمعة قائلا: "لا يوجد تحكيم على المزاج، الأهلي يشعر بالغضب بسبب كرة احتسبت تسلل بفارق مليمترات، فماذا يقول النادي الذي تعرض للظلم لأكثر من 40 سنة وكرة حسن شحاتة دليل".

وواصل "محمود الخطيب والأهلي لا يعجبهم تقنية الفيديو واتحاد الكرة ورابطة الأندية".

وأكمل ضاحكا "هل تهدد بالانسحاب؟ هل نحن نلعب في الشارع؟ الزمالك هو أكثر ناد ظُلم من التحكيم المصري".

وواصل "استقدموا الحكام الأجانب وعلى نفقتي".

وأكمل "نحن لسنا طرفا في أي شيء، أنت سيئ خلال الموسم الجاري ودمرت نفسك بسبب إصرارك على استكمال موسم تفشي فيروس كورونا".

وأضاف "يا خطيب لا تضلل جماهيرك أو تتسبب في مشاحنات".

وتابع مرتضى "ماذا يحدث من الأهلي؟ كل يوم شكوى مرة من اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ولم تسافر لخوض مباراة السوبر المصري السعودي، ماذا يحدث".

وأكمل مرتضى تصريحاته "لا يعقل أن الأهلي يصدر كل يوم بيانا، أنت من تسبب المشاكل يوميا ومن خلال قناتك التليفزيونية كذلك، أقول للخطيب لديك خلل في النادي قم بمعالجته، تقول إنك ستلعب بالناشئين هذا يحدث لأنك دمرت الفريق".

وأضاف "أقول للخطيب خذ بنصيحتي ومن شخص أكبر منك وعضو مجلس إدارة في 1992 ثم نائب رئيس ثم رئيس لا تشحن جماهيرك وتتسبب في مشكلة".

وأردف "يا خطيب لو الأهلي توج بالدوري فسوف نهنئه وننتظر منك تهنئتنا لو توجنا باللقب مثلما هنأناك من قبل عندما عدنا لمجلس الإدارة بعد تتويجكم بأبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز".

وعن صفقات الزمالك أتم مرتضى تصريحاته "أقول لجماهير الزمالك اطمئنوا وشجعوا فقط، كل ما يقال عن أسماء اللاعبين الجدد غير صحيح، لن أسير خلف كل من يريد لاعبا بعينه لضمه، سنضم للزمالك من يطلبهم المدير الفني فقط".

وتعادل الأهلي مع فاركو أول أمس الأربعاء سلبيا بدون أهداف في ملعب WE السلام في الجولة 28 من الدوري.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا عقب إلغاء هدف للأهلي سجله بيرسي تاو بداعي التسلل.

وعقد الأهلي اجتماعا طارئا مساء أمس الخميس وجاءت القرارات الصادرة كالتالي:

المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها.

** المطالبة بإيقاف حكم الــ« VAR» في مباراة الأهلي الأخيرة لحين التحقيق معه عما بدر منه.

** عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم «كأس مصر - السوبر المصري» لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

** استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين، واللاعبين العائدين من الإصابة.

ويقوم محمود الخطيب رئيس النادي بتوضيح كافة الأمور خلال الساعات القليلة القادمة.

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