بسيوني: نلعب بدون دوافع.. وأجايي بداية لمجموعة من التعاقدات القوية

شدد عبد الحميد بسيوني المدير الفني لـ سموحة على أن فريقه يخوض المباريات المتبقية من الدوري بدون دوافع.

وخطف سيراميكا كليوباترا تعادلا قاتلا أمام سموحة بهدف لكل فريق في الجولة 28 من الدوري على استاد الإسكندرية.

وقال بسيوني عبر أون تايم سبورتس: "أصعب شيء عندما تعمل وتجتهد بدون دوافع، قرار مشاركة الفرق الأربعة بعد الدور الأول جعل المركز الرابع مثل أي مركز".

وكان اتحاد الكرة أعلن قبل عدة أسابيع اختيار الزمالك والأهلي للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، وبيراميدز وفيوتشر للمشاركة في الكونفدرالية.

وأضاف "سيطرنا على المباراة منذ بدايتها حتى نهايتها، وأضاعنا العديد من الفرص وأجرينا تبديلات بهدف الحفاظ على نسق الفريق".

وتابع "قدمنا مباراة كبيرة ولم يحالفنا التوفيق في تحقيق الفوز واستقبل مرمانا هدفا في وقت متأخر".

وواصل "واجهنا سوء توفيق خلال المباريات الأخيرة، لكن مباراة اليوم كانت أمام فريق جيد ومدرب أحترمه بشدة".

واختتم "لدينا لاعبين تنتهي فترة إعارتها وآخرين تنتهي عقودهم، لكني سموحة سيقوم بتعاقدات قوية وسيكون فريق قوي للغاية والبداية من التعاقد مع أجاي".

وأعلن نادي سموحة عن تعاقده مع النيجيري جونيور أجايي لاعب الأهلي السابق لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر.

وبهذه النتيجة ظل سموحة في المركز السادس برصيد 41 نقطة من 29 مباراة.

فيما ظل سيراميكا في المركز العاشر برصيد 34 نقطة من نفس الرصيد من المباريات.

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