الرياضية السعودية: صدمة جديدة لـ الهلال في أزمة القيد

أفسد مركز التحكيم الرياضي السعودي مخطط نادي الهلال للخروج من أزمة الحرمان من التسجيل خلال فترتي القيد المقبلتين.

وتعرض الهلال لعقوبة الحرمان من تسجيل اللاعبين الجدد لفترتين بسبب قضية اللاعب محمد كنو.

ورفض مركز التحكيم الرياضي السعودي بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية منح الهلال التدابير الوقتية التي تسمح له بالتسجيل في فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت الصحيفة أن رد مركز التحكيم جاء بعد إرسال الهلال طلبًا، بشأن التدابير الوقتية معللًا ذلك بتعرضه للضرر.

وكانت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد قررت إيقاف محمد كنو لاعب الهلال لمدة 4 أشهر محليا ودوليا، وإلزامه مع ناديه بدفع تعويض مالي لنادي النصر قدره 27 مليون ريال.

كما قررت اللجنة معاقبة نادي الهلال بالمنع من تسجيل اللاعبين لفترتين كاملتين ومتتاليتين.

ويعني ذلك أن الهلال لن يتمكن من قيد اللاعبين في الصيف الحالي، وفي الانتقالات الشتوية (يناير 2023).

وكان محمد كنو قد جدد تعاقده مع نادي الهلال رغم توقيعه لنادي النصر عقب دخوله الفترة الحرة من عقده (الأشهر الستة الأخيرة).

وتقدم نادي النصر بشكوى رسمية للاتحاد السعودي لكرة القدم للحفاظ على حقه في قانونية تعاقده مع اللاعب، مطالبا بتعويض مالي ومعاقبة اللاعب ونادي الهلال وهذا ما أقرته غرفة فض المنازعات.

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