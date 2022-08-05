الرياضية السعودية: صدمة جديدة لـ الهلال في أزمة القيد

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 00:24

كتب : FilGoal

الهلال السعودي - كأس العالم للأندية 2019

أفسد مركز التحكيم الرياضي السعودي مخطط نادي الهلال للخروج من أزمة الحرمان من التسجيل خلال فترتي القيد المقبلتين.

وتعرض الهلال لعقوبة الحرمان من تسجيل اللاعبين الجدد لفترتين بسبب قضية اللاعب محمد كنو.

ورفض مركز التحكيم الرياضي السعودي بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية منح الهلال التدابير الوقتية التي تسمح له بالتسجيل في فترة الانتقالات الحالية.

أخبار متعلقة
تحت قيادة شوقي غريب.. جدو ومعتمد جمال ضمن الجهاز الفني لـ المقاولون العرب الأولى لصاحب الأرض.. أمين عمر حكما لمباراة الجونة والزمالك نقطة لـ المصري والطلائع.. التعادل يحسم مواجهة جديدة بين العشري والعميد الخرف الذي طعن نصف تشكيل إنجلترا التاريخي.. هل حان وقت إلغاء الرأسيات؟

وأوضحت الصحيفة أن رد مركز التحكيم جاء بعد إرسال الهلال طلبًا، بشأن التدابير الوقتية معللًا ذلك بتعرضه للضرر.

وكانت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد قررت إيقاف محمد كنو لاعب الهلال لمدة 4 أشهر محليا ودوليا، وإلزامه مع ناديه بدفع تعويض مالي لنادي النصر قدره 27 مليون ريال.

كما قررت اللجنة معاقبة نادي الهلال بالمنع من تسجيل اللاعبين لفترتين كاملتين ومتتاليتين.

ويعني ذلك أن الهلال لن يتمكن من قيد اللاعبين في الصيف الحالي، وفي الانتقالات الشتوية (يناير 2023).

وكان محمد كنو قد جدد تعاقده مع نادي الهلال رغم توقيعه لنادي النصر عقب دخوله الفترة الحرة من عقده (الأشهر الستة الأخيرة).

وتقدم نادي النصر بشكوى رسمية للاتحاد السعودي لكرة القدم للحفاظ على حقه في قانونية تعاقده مع اللاعب، مطالبا بتعويض مالي ومعاقبة اللاعب ونادي الهلال وهذا ما أقرته غرفة فض المنازعات.

طالع أيضا

تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي

ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم تشارك في كأس مصر والسوبر

تعرف على مواجهات المصريين في الدوري السعودي

حسن قداح عن صراع الأهلي والزمالك وحلم دوري أبطال أوروبا

الهلال السعوي النصر السعودي
نرشح لكم
الإعلان عن جدول الدور الأول من الدوري السعودي.. تعرف على مواجهات الثلاثي المصري تأجيل نهائي كأس العرب للشباب بين مصر والسعودية لمدة يوم مصر تعبر الجزائر وتطير إلى نهائي كأس العرب للشباب لأول مرة أملا في "سيناريو عكسي" السعودية تقدم طلبا لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 بعد أسبوع من الفحوصات.. بانون ينتظر الضوء الأخضر للمشاركة مع قطر القطري تقرير تونسي: ناد مصري وآخر سعودي ينافسان الترجي على ضم ياسين مرياح عمر خربين ينضم لـ شباب الأهلي دبي معارا من الوحدة عبد الرؤوف بن غيث يصل المغرب للتوقيع لـ الرجاء
أخر الأخبار
رسائل من مرتضى للخطيب: الزمالك أكثر من ظلمه التحكيم.. واستقدموا الحكام الأجانب على نفقتي 2 دقيقة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة يعلن تعاقده مع كلاتنبرج لرئاسة لجنة الحكام.. ويوضح موقفه من مهمته في اليونان 14 دقيقة | الكرة المصرية
بسيوني: نلعب بدون دوافع.. وأجايي بداية لمجموعة من التعاقدات القوية 32 دقيقة | الكرة المصرية
الرياضية السعودية: صدمة جديدة لـ الهلال في أزمة القيد ساعة | الوطن العربي
تحت قيادة شوقي غريب.. جدو ومعتمد جمال ضمن الجهاز الفني لـ المقاولون العرب ساعة | الكرة المصرية
الأولى لصاحب الأرض.. أمين عمر حكما لمباراة الجونة والزمالك ساعة | الكرة المصرية
نقطة لـ المصري والطلائع.. التعادل يحسم مواجهة جديدة بين العشري والعميد 2 ساعة | الكرة المصرية
الخرف الذي طعن نصف تشكيل إنجلترا التاريخي.. هل حان وقت إلغاء الرأسيات؟ 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 2 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 3 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة 4 تعرف على ما أخفاه محمد صلاح في معصمه