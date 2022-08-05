تحت قيادة شوقي غريب.. جدو ومعتمد جمال ضمن الجهاز الفني لـ المقاولون العرب

انضم محمد ناجي جدو نجم منتخب مصر والأهلي السابق للجهاز الفني لـ المقاولون العرب رفقة شوقي غريب.

واعتمد مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق.

ويضم الجهاز الفني كلا من:

معتمد جمال مدرب عام

طلعت محرم مدرب ومدير التعاقدات

محمد ناجي جدو مدرب

كمال عبد الواحد مخطط أحمال

طارق سليمان مدرب لحراس المرمى

محمود فرج محلل الأداء

أيمن زين طبيب

وقرر مجلس الإدارة الابقاء على الجهازين الإداري والطبي.

وسبق أن تولى شوقي غريب تدريب أندية سموحة والإسماعيلي والإنتاج الحربي في الدوري المصري.

وجاءت تجربة شوقي غريب الأخيرة مع منتخب مصر الأولمبي في ولاية ثانية لكنها لم تمتد كثيرا في ظل غياب المنافسات.

وقاد غريب منتخب مصر للفوز بأمم إفريقيا تحت 23 عاما في 2019 والتأهل لأولمبياد طوكيو 2022 والوصول لربع النهائي آنذاك.

وتولى محمد عودة تدريب المقاولون العرب في شهر ديسمبر الماضي إذ خاض مع الفريق 20 مباراة بمسابقة الدوري حقق 4 انتصارات وتعادل 10 مرات وخسر 6 مباريات.

وقاد عودة المقاولون العرب للتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر 2022 عقب الفوز على المصرية للاتصالات والجونة، إذ ينتظر ذئاب الجبل الفائز من مواجهة الأهلي ومصر للمقاصة.

رصيد المقاولون العرب توقف عند النقطة الـ 25 في المركز الـ 17 وبفارق نقطتين عن الجونة صاحب المركز الـ 15 الغير مؤدي للهبوط.

وسيحل المقاولون ضيفا في المباراة المقبلة على بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي يوم السبت المقبل ضمن الجولة 29 من مسابقة الدوري.

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