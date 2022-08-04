الأولى لصاحب الأرض.. أمين عمر حكما لمباراة الجونة والزمالك

الخميس، 04 أغسطس 2022 - 23:35

كتب : FilGoal

أمين عمر - بوركينا فاسو - كاب فيردي - كأس الأمم الإفريقية

يدير أمين عمر مباراة الجونة والزمالك تحكيميا في الجولة 29 من الدوري المصري.

ويحل الزمالك ضيفا على الجونة على ملعب خالد بشارة في مدينة الجونة.

ويعاون أمين عمر كل من: محمود أبو الرجال وعمر فتحي.

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ويتواجد عاطف حسين كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد: طارق مجدي ورجب محمد.

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وأدار أمين عمر 14 مباراة الموسم الحالي في الدوري احتسب خلالها 5 ركلات جزاء وأشهر 63 بطاقة صفراء و2 حمراء.

وسبق أن ادار عمر 3 مباريات للزمالك وفاز الزمالك في جميعها ضد طلائع الجيش وبيراميدز والمقاولون العرب.

وستكون تلك المباراة الأولى التي يديرها أمين عمر تحكيميا للجونة الموسم الحالي في الدوري.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 66 نقطة وبفارق 7 نقاط عن بيراميدز و10 عن الأهلي.

ويحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف عن إيسترن كومباني السابع عشر.

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