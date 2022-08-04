مؤتمر أرتيتا: تفاجئنا بسرعة تأقلم جيسوس ومتحمسون للموسم الجديد

عبّر ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال عن حماسه بالوافدين الجدد في الفريق مشددا على أن سوق الانتقالات لا يزال جاريا ومن الممكن أن يوقع النادي مع المزيد.

ويفتتح أرسنال أولى جولات الدوري الإنجليزي في ديربي لندني أمام كريستال بالاس غدا -الجمعة- على ملعب سيلهرست بارك.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أشعر بالحماس، كان لدينا الموسم التحضيري الذي أردناه، حققنا نتائج جيدة، لكن سنلعب كرة قدم مختلفة مساء غد ضد فريق في الدوري الإنجليزي، صحيح أننا نملك مستوى وطموح عالية لكن علينا إظهار ذلك على ارض الملعب غدا".

وعن المستوى الذي ظهر به جابرييل جيسوس في فترة الإعداد، أجاب: "هذا يحدث عندما تجلب أفضل اللاعبين من أندية آخرى وقد حققوا نجاحا كبيرا على مر السنين".

وأضاف "لكن ما هو مفاجيء لنا هو مدى سرعة تأقلمه مع الفريق نسبة إلى الدور الذي يلعبه هنا والذي هو مختلفا عما كان في ناديه السابق، لمن في النهاية نحن فريق واحد".

وعما إذا كان هناك تعاقدات جديدة، أوضح "نحن نشيطون في الوقت الحالي، ولا يزال سوق الانتقالات مفتوح، سيتعين على بعض اللاعبين المغادرة وسنضطر حينها للتعويض".

وعن رحيل بيرند لينو، قال أرتيتا: "أنهينا العلاقة معه بطريقة مهنية، هذا ما أردناه جميعا، هو سعيد وعائلته أيضا، نتمنى له كل التوفيق".

وعن إصابات الفريق، كشف أرتيتا "من المحتمل أن يتدرب ثلاثة من أصل الأربعة المصابين -كيران تيرني وتاكيهيرو تومياسو وفييرا وسميث روي- نأمل أن يكونوا جميعا متاحون غدا".

وأتم "أعلم أن الجميع متحمس لوصولنا إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إنه لأمر رائع لكن أعتقد أنها ستكون هناك إثارة كبيرة في الدوري لأن الكثير من الأندية قامت بالكثير من الأعمال والمنافسة كبيرة حقًا. نحن نركز على ما يمكننا القيام به ، وما نريد القيام به وكيف يمكننا أن نكون متقدمين في

ويأمل أرسنال أن ينهي الموسم ضمن الأربعة الأوائل وحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأنهى المدفعجية الموسم الماضي في المركز الخامس وضمن المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم الحالي.

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