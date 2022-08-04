رومانو يعلن انضمام ريكي بويج إلى لوس أنجلوس جالاكسي

أعلن نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي ضم الإسباني ريكي بويج من برشلونة لمدة 3 مواسم ونصف أي حتى ديسمبر 2025.

وأعلن النادي عن صفقته الجديدة عن طريق فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في سوق الانتقالات.

وقال جريج فاني المدير الفني لـ جالاكسي عبر موقعه الرسمي: "يسعدنا الترحيب بريكي في لوس أنجلوس جالاكسي، ريكي لاعب تقني للغاية ومتعلم جيدا ولديه خبرات لا تصدق بالنسبة لعمره. سوف يتناسب بسلاسة مع مجموعتنا وأسلوب لعبنا".

بويج 22 عاما سجل هدفين وصنع 3 في 57 مباراة بقميص برشلونة إجمالا.

وفي آخر موسم خاض 15 مباراة منها 2 كأساسي رفقة البلاجورانا.

ويحتل لوس أنجلوس جالاكسي المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 22 مباراة في القسم الغربي من الدوري الأمريكي.

ويتأهل أول 7 من القسمين الشرقي والغربي إلى المرحلة من أجل تحديد بطل كل قسم ومن ثم بطل الموسم في أمريكا.

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