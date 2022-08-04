كرة يد - الاتحاد المصري يعلن مشاركة منتخب السيدات في أمم إفريقيا

أعلن أيمن صلاح المشرف على منتخبات مصر لكرة اليد مشاركة منتخب السيدات في بطولة أمم إفريقيا.

وكشف أيمن صلاح في تصريحات رسمية الحصول على موافقة الاتحاد الإفريقي على مشاركة منتخب مصر.

وتقام بطولة أمم إفريقيا لسيدات كرة اليد في الفترة من 9 إلى 19 نوفمبر المقبل في السنغال، ويتأهل منها أول أربعة منتخبات إلى بطولة العالم 2023.

وقال أيمن صلاح في تصريحات رسمية: "تلقينا موافقة رسمية من الاتحاد الإفريقي على مشاركة منتخب السيدات في أمم إفريقيا بالسنغال".

وأضاف "الاتحاد الإفريقي رد على طلب الاتحاد المصري بشأن المشاركة في كأس الأمم وسيتم إدراج اسم منتخب مصر".

وكشف أيمن صلاح "سيتم إجراء مراسم القرعة يوم 27 سبتمبر المقبل، وبالتالي ارتفع عدد المشاركين إلى 13 منتخبا".

وباتت المنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا للسيدات كالآتي:

السنغال – أنجولا – الكاميرون – تونس – الكونغو – كوت ديفوار – المغرب – كاب فيردي – الكونغو الديمقراطية – مدغشقر – غينيا – الجزائر – مصر.

ويستعرض FilGoal.com تاريخ مشاركات منتخب مصر للسيدات في أمم إفريقيا:

يشارك منتخب مصر للسيدات للمرة 11 في تاريخ أمم إفريقيا.

حقق منتخب السيدات أفضل مركز في النسخة الأولى عندما حقق المركز الثالث من أصل أربعة منتخبات مشاركة.

- نسخة 1974: المركز الثالث

- نسخة 1981: المركز السادس

- نسخة 1983: المركز الثامن

- نسخة 1985: المركز السابع

- نسخة 1987: المركز السادس

- نسخة 1989: المركز الخامس

- نسخة 1991: المركز السابع

- نسخة 2004: المركز السادس

- نسخة 2010: المركز السادس

- نسخة 2012: المركز التاسع

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