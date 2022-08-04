كوبا ليبرتادوريس – بالميراس يعكر إنجاز هالك التاريخي مع أتليتكو مينيرو

فرض بالميراس البرازيلي التعادل على مضيفه ومواطنه أتليتكو مينيرو بهدفين لكل طرف في ملعب مينيراو بمدينة بيلو هوريزونتي ضمن ذهاب ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس.

أتليتكو مينيرو تقدّم من ركلة جزاء بواسطة العملاق هالك في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وبات هالك الهدّاف التاريخي لـ أتليتكو مينيرو في كوبا ليبرتادوريس بـ 12 هدفًا متجاوزًا جو صاحب الـ 11 هدفًا.

وضاعف موريلو النتيجة لـ أتليتكو مينيرو بتسجيله هدفٍ بالخطأ في شباك فريقه بالميراس بعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني.

الجنون بدأ عندما كفّر موريلو عن الخطأ وقلّص الفارق لـ بالميراس في الدقيقة 59.

قبل أن يخطف دانيلو التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لـ بالميراس.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب على ملعب أليانز بارك يوم 10 أغسطس المقبل.

وفي مباراة أخرى بنفس الدور، فاز فيليز سارسفيلد الأرجنتيني على ضيفه ومواطنه أتليتكو تاييريس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملعب خوسيه أمالفيتاني.

الجناح لوكاس خانسون افتتح التسجيل لـ فيليز في الدقيقة الخامسة، متوجًا نفسه كهدافٍ تاريخي للفريق في المسابقة برصيد 9 أهداف.

وعاد خانسون وأضاف هدفًا ثانيًا بنفسه في الدقيقة 73، قبل أن تشتعل المباراة في الدقائق التالية.

ميكايل سانتوس قلّص الفارق لـ تاييريس في الدقيقة 81، قبل أن يُسكت رودريجو جارو الملعب بهدفٍ صادم في الدقيقة 87.

لكن الجنون تواصل عندما خطف الشاب خوليان فيرنانديز (18 عامًا) الفوز عقب دخوله بديلا بتسجيله أول هدف في مسيرته مع فيليز.

وتقام مباراة الإياب في استاد ماريو كيمبيس يوم 10 أغسطس المقبل.

كوبا سود أمريكانا

وفي منافسات ربع نهائي كوبا سود أمريكانا، فاز ساوباولو البرازيلي على ضيفه ومواطنه سيارا بهدف لكل طرف.

وسجل نيكاو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70، ليعطي فريقه الأسبقية قبل مواجهة الإياب يوم 10 أغسطس.

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