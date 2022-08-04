محمود جابر: منتخب الشباب اكتسب الخبرات في كأس العرب.. والنهائي أمام السعودية صعب

الخميس، 04 أغسطس 2022 - 11:14

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب - كأس العرب

أشاد محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب بأداء لاعبيه أمام الجزائر والتأهل إلى نهائي كأس العرب للشباب المقامة في السعودية.

وتأهل منتخب مصر إلى النهائي بعد الفوز على الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليواجه السعودية في النهائي.

وقال جابر عبر قناة صدى البلد: "مباريات فرق شمال إفريقيا تمتاز بالروح القتالية والحماس الكبير".

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وأضاف "ظهرت خبرات اللاعبين أمام الجزائر كما أوضحت سابقا أن مستوانا سيظهر بالتدريج".

وتابع المدير الفني لمنتخب شباب مصر "تحسن أداء المنتخب في الشوط الثاني، أجرينا تعديلا والحمد لله ظهر الفريق بشكل جيد جدا".

وأوضح "كنا نعاني من أزمات في خط الدفاع ولكن زادت خبرات اللاعبين وعلموا كيف يتحكمون في الكرة".

وبالحديث عن المباراة النهائية شدد "فريق السعودية محترم وحصلوا على لقب البطولة العام الماضي كما أنهم يلعبون على ملعبهم".

ويلعب منتخب مصر أمام السعودية في نهائي بطولة كأس العرب للشباب يوم الأحد المقبل.

وواصل جابر "بطولة كأس العرب للشباب قوية جدا واستفدنا كثيرا منها، احتكاك قوي يفيد اللاعبين".

واختتم محمود جابر تصريحاته "أول ارتباط رسمي لمنتخب الشباب ستكون بطولة إفريقيا في فبراير المقبل والمؤهلة لكأس العالم".

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