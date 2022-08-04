كالتشيو ميركاتو: الكشف عن موعد وصول فينالدوم إلى روما.. والكشف الطبي

الخميس، 04 أغسطس 2022 - 13:13

كتب : FilGoal

هولندا - مقدونيا - فينالدوم

يصل جورجينيو فينالدوم لاعب وسط باريس سان جيرمان إلى العاصمة الإيطالية روما عصر اليوم الخميس تمهيدا للانتقال إلى فريق روما.

وأتم روما اتفاقه مع اللاعب ونادي باريس سان جيرمان للحصول على خدماته لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكشفت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية أن فينالدوم سيصل إلى روما في الخامسة من مساء اليوم الخميس قبل أن يتوجه إلى مركز تدريبات الفريق.

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ومن المتوقع أن يخضع اللاعب للكشف الطبي غدا الجمعة قبل الإعلان بشكل رسمي عن إتمام الصفقة.

وأشار التقرير إلى أن روما سيعلن عن صفقة فينالدوم أمام الجماهير يوم الأحد المقبل قبل المواجهة الودية مع شاختار دونتيسك.

ووافق باريس سان جيرمان على رحيل فينالدوم إلى روما على سبيل الإعارة مع خيار شراء بقيمة 9 ملايين يورو.

موقع "إل تيمبو" الإيطالي كشف في وقت سابق أن فينالدوم وافق على تخفيض راتبه من أجل الانضمام لروما.

دان فريدكين رئيس النادي تدخل في وقت سابق من أجل إتمام الصفقة بشكل أسرع مع صداقته لناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان.

بحسب "لا جازيتا ديلو سبورت" فإن باريس قد يدفع نصف راتب اللاعب بعد انتقاله إلى روما.

وانضم فينالدوم إلى سان جيرمان الصيف الماضي قادما في صفقة انتقال حر من ليفربول.

وخاض فينالدوم مع سان جيرمان 38 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

فينالدوم سيكون خامس صفقات روما خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع كل من ميلي سفيلار، ونيمانيا ماتيتش، وزكي كيليك وباولو ديبالا.

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