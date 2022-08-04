موعد مباريات الخميس 4 أغسطس 2022.. ثلاث مواجهات في الدوري المصري

الخميس، 04 أغسطس 2022 - 10:08

كتب : FilGoal

أوستين أموتو مع المصري أمام طلائع الجيش

يشهد اليوم الخميس الموافق 4 من شهر أغسطس الجاري ثلاث مواجهات جديدة في مسابقة الدوري المصري.

وتنطلق اليوم منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا

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تقام في السادسة والنصف مساء اليوم مباراتين في مسابقة الدوري المصري.

يستضيف إيسترن كومباني فريق إنبي على استاد بتروسبورت.

ويذاع اللقاء على قناة أون تايم سبورتس 3.

وفي نفس التوقيت يستضيف سموحة فريق سيراميكا كليوباترا على استاد الإسكندرية.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 2.

وتختتم مباريات اليوم في التاسعة مساء بمواجهة المصري لفريق طلائع الجيش على استاد برج العرب.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري المصري المصري طلائع الجيش
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