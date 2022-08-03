لاعب يتبرع بـ 70% من كبده لوالدته.. "لست بطلا وأمي أهم من أي شيء آخر"

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 20:24

كتب : FilGoal

روبيرت بيريتش كومشيتش

"والدتني منحتني الحياة، وأنا أطلتها لها".

قصة مؤثرة بطلها اللاعب البوسني روبيرت بيريتش كومشيتش، بعد أن ساهم في إنقاذ حياة والدته.

بيريتش كومشيتش لاعب فريق سيباليا في دوري الدرجة الثانية الكرواتي، ترك كرة القدم جانبًا في مارس، وفعل أمرًا أكثر أهمية بكثير.

أخبار متعلقة
الفايكنج يعبر المانش.. شمايكل ينتقل إلى نيس من ليستر سميث روي: جيسوس لاعب لا يصدق.. نحن متحمسون للموسم الجديد تين هاج: نريد ضم لاعبين لكن المناسبين لنا.. ولا أستطيع التحدث عن دي يونج نيوكاسل جيتس يتعاقد مع مدافع أرسنال وإنجلترا السابق

اللاعب البوسني قرر التبرع بنسبة 70% من كبده لوالدته ليليانا لإنقاذ حياتها بعد أن تدهورت حياتها الصحية.

وعانت الوالدة من مشاكل في الكبد طوال 13 عامًا، وقد رفض جسدها 3 محاولات سابقة لزراعة كبد من متبرعين آخرين، إلى أن قرر نجلها التبرع لها في مارس الماضي.

وصرّح بيريتش كومشيتش مؤخرًا: "مهمتي كانت واضحة: شفاء أمي. البقية أقل أهمية أو دون أهمية بالكامل".

وأضاف: "كل أعضائي الحيوية بخير، الكبد تجدد بالكامل خلال شهرين بعد الجراحة".

وأتم: "لم أفعل شيئًا بطوليًا، بل فعلت شيئًا سيفعله أي شخص ترعرع في عائلة طبيعية. والدتي وهبتني الحياة، وأنا أطلتها لها".

اللاعب الذي سبق له التواجد في ناشئي ديبورتيفو ألافيس عام 2018، أكمل: "أشعر أنني بخير ومليء بالحافز، حالتي المعنوية أفضل من أي وقتٍ مضى. ما مررت به جعلني أقوى وأشعر بالجاهزية للعب مجددا".

المهاجم صاحب الـ 23 عامًا خضع للجراحة في مدينة إسطنبول التركية، وقاد بات جاهزا للعودة لممارسة كرة القدم.

وسبق للاعب التواجد في فريق إسترا الكرواتي، وكذلك لوكوموتيفا.

وشارك بيريتش كومشيتش في 5 مباريات مع منتخب كرواتيا للشباب.

اقرأ أيضا:

3 شروط من فيتوريا لمساعده المصري

حوار شيق مع سهيلة وفيق وزينة العلمي

تقديم مساعدي فيتوريا

تصعيد في أزمة الإسماعيلي ولاعبه البوليفي السابق

هدف الزمالك ينضم إلى العين

البوسنة
نرشح لكم
كالتشيو ميركاتو: الكشف عن موعد وصول فينالدوم إلى روما.. والكشف الطبي تسريبات صادمة.. ريكي بويج يهاجم زميله في برشلونة الصفقة الثالثة.. تشيلسي يضم تشوكويميكا لستة مواسم ميرتينز يودع جماهير نابولي: لن أقول وادعا بل إلى اللقاء كادينا كوبي: أزمة كبيرة لـ برشلونة بسبب الرافعة الاقتصادية الأولى بيريسيتش: أتممت التعاقد مع توتنام بعد تأكد وصولهم دوري الأبطال برايتون ينفي توصله إلى اتفاق مع أي ناد من أجل كوكوريا رومانو: تشيلسي يتمم اتفاقه مع كوكوريا.. وتفاصيل التعاقد
أخر الأخبار
تقرير إسباني: إسبانيول يتخلى عن وو لي لإفساح مكان لـ مرموش.. وقيمة الصفقة المحتملة 10 دقيقة | الدوري الإسباني
كالتشيو ميركاتو: الكشف عن موعد وصول فينالدوم إلى روما.. والكشف الطبي 21 دقيقة | ميركاتو
تسريبات صادمة.. ريكي بويج يهاجم زميله في برشلونة 35 دقيقة | الدوري الإسباني
تأجيل نهائي كأس العرب للشباب بين مصر والسعودية لمدة يوم 58 دقيقة | منتخب مصر
رئيس كورينثيانز: نراقب وضع رونالدو تحسبا لرغبته في القدوم إلى البرازيل ساعة | الدوري الإنجليزي
تطبيق تقنية التسلل النصف آلي في دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
الصفقة الثالثة.. تشيلسي يضم تشوكويميكا لستة مواسم ساعة | الدوري الإنجليزي
فرانس فوتبول: تين هاج يرغب في ضم زياش لـ يونايتد.. وعوائق أمام الصفقة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة 2 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 3 تعرف على ما أخفاه محمد صلاح في معصمه 4 الأهلي يوقع غرامة على 4 لاعبين