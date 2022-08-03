كرة سلة - رانا يعلن قائمة المنتخب لمعسكر ما قبل تصفيات المونديال بضم عاصم وإليدا

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 20:24

كتب : FilGoal

منتخب مصر كرة سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة قائمة منتخب الرجال المغادرة إلى جزر البهاما استعدادا لخوض معسكر مغلق قبل انطلاق تصفيات كأس العالم.

ويتواجد منتخب مصر في المرحلة النهائية من التصفيات في مجموعة تضم (جنوب السودان وتونس والكونغو الديمقراطية والسنغال والكاميرون).

ويتأهل من هذه المجموعة منتخبان بصورة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم مع صاحب أفضل مركز ثالث من بين المجموعتين.

أخبار متعلقة
كرة سلة - الأهلي يعلن ضم ميرال أشرف لتدعيم صفوف السيدات كرة سلة - الاتحاد يجدد تعاقده مع إسماعيل أحمد كرة سلة - بحضور أنس أسامة.. التجمع الأول للاتحاد السكندري استعدادا للموسم الجديد كرة سلة - مصدر من الزمالك لـ في الجول: عرض يوناني لـ أحمد ياسر؟ لم يصلنا أي شيء حتى الآن

وتأهل منتخب مصر بنقاطه السابقة إلى هذه المجموعة النهائية (11 نقطة)، في المركز الثاني خلف جنوب السودان (12 نقطة).

وجاءت القائمة كالتالي:

أحمد عادل دولا - أدهم إليدا - أنس أسامة - إيهاب أمين - خالد عبد الناصر - سيف سمير - عاصم مرعي - عبد الله ناصر - عمر عزب - عمرو الجندي - عمرو زهران - وليد عبد الجواد - يوسف شحاتة - يوسف شوشة.

ويخوض منتخب مصر معسكرا في جزر البهاما قبل العودة إلى مصر مجددا استعدادا لتصفيات كأس العالم.

ويقام الدور الأول من التصفيات في تونس أيام 26 و27 و28 أغسطس الجاري أمام كل من تونس والكاميرون وجنوب إفريقيا على الترتيب.

اقرأ أيضا

حوار شيق مع سهيلة وفيق وزينة العلمي

تقديم مساعدي فيتوريا

تصعيد في أزمة الإسماعيلي ولاعبه البوليفي السابق

هدف الزمالك ينضم إلى العين

كرة سلة منتخب مصر روي رانا
نرشح لكم
كرة سلة - الأهلي يعلن ضم ميرال أشرف لتدعيم صفوف السيدات كرة سلة - الاتحاد يجدد تعاقده مع إسماعيل أحمد كرة سلة - بحضور أنس أسامة.. التجمع الأول للاتحاد السكندري استعدادا للموسم الجديد خبر في الجول - ملف شامل من الزمالك بخصوص أنس أسامة.. وموعد التقدم به لاتحاد السلة كرة سلة - مصدر من الزمالك لـ في الجول: عرض يوناني لـ أحمد ياسر؟ لم يصلنا أي شيء حتى الآن كرة سلة - روي رانا يعلن قائمة منتخب مصر المبدئية لتصفيات كأس العالم مرتضى منصور: سألت مرعي عن لاعب السلة المنتقل للأهلي وقال إنه لا يحتاجه وكيل هودج لـ في الجول: مفاوضات الأهلي لم تستغرق وقتا.. ودور أوجوستي
أخر الأخبار
مؤتمر ألميدا: لم نترك المساحات لـ الأهلي.. والطرد صعب المباراة علينا 52 ثاتيه | الكرة المصرية
موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد في الدوري.. والقنوات الناقلة 16 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – معلول يشكو من العضلة الخلفية بعد لقاء فاركو 17 دقيقة | الكرة المصرية
موعد مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب والقنوات الناقلة 27 دقيقة | منتخب مصر
نزيف النقاط مستمر.. الأهلي يتعادل مع فاركو 29 دقيقة | الكرة المصرية
بيريسيتش: أتممت التعاقد مع توتنام بعد تأكد وصولهم دوري الأبطال 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – موعد وصول ميكالي لتدريب المنتخب الأولمبي.. وقيمة التعاقد 58 دقيقة | الكرة المصرية
إيسترن كومباني: مباراة إنبي الأهم في مسيرة الفريق.. وزيادة مكافأة الفوز ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 تعرف على ما أخفاه محمد صلاح في معصمه