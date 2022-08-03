كرة سلة - رانا يعلن قائمة المنتخب لمعسكر ما قبل تصفيات المونديال بضم عاصم وإليدا

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة قائمة منتخب الرجال المغادرة إلى جزر البهاما استعدادا لخوض معسكر مغلق قبل انطلاق تصفيات كأس العالم.

ويتواجد منتخب مصر في المرحلة النهائية من التصفيات في مجموعة تضم (جنوب السودان وتونس والكونغو الديمقراطية والسنغال والكاميرون).

ويتأهل من هذه المجموعة منتخبان بصورة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم مع صاحب أفضل مركز ثالث من بين المجموعتين.

وتأهل منتخب مصر بنقاطه السابقة إلى هذه المجموعة النهائية (11 نقطة)، في المركز الثاني خلف جنوب السودان (12 نقطة).

وجاءت القائمة كالتالي:

أحمد عادل دولا - أدهم إليدا - أنس أسامة - إيهاب أمين - خالد عبد الناصر - سيف سمير - عاصم مرعي - عبد الله ناصر - عمر عزب - عمرو الجندي - عمرو زهران - وليد عبد الجواد - يوسف شحاتة - يوسف شوشة.

ويخوض منتخب مصر معسكرا في جزر البهاما قبل العودة إلى مصر مجددا استعدادا لتصفيات كأس العالم.

ويقام الدور الأول من التصفيات في تونس أيام 26 و27 و28 أغسطس الجاري أمام كل من تونس والكاميرون وجنوب إفريقيا على الترتيب.

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