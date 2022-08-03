مران الزمالك - الونش يشارك في التدريبات الجماعية.. وتعافي عمر السعيد

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 19:08

كتب : FilGoal

محمود حمدي الونش - الزمالك

شارك محمود حمدي "الونش" مدافع فريق الزمالك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابة.

وكان الونش قد تعرض لإصابة قوية في الرأس خلال إحدى الكرات المشتركة في مواجهة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز وتسببت في فقدان مؤقت للذاكرة قبل أن يطمأن عليه الجهاز الطبي.

وحرص الجهاز الطبي على الاطمئنان على حالة الونش قبل أن يشارك بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية.

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ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة يوم الجمعة المقبل على استاد خالد بشارة في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الونش قد خضع لتدريبات منفردة في صالة الجيمانزيوم خلال تدريبات أمس الثلاثاء.

وتعافى عمر السعيد مهاجم الزمالك من الإصابة العضلية التي كان يعاني منها.

وخاض السعيد تدريبات فنية خاصة على هامش المران الجماعي وشارك في تدريبات الكرة بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة الجونة.

و خاض مهاجم الفريق تدريبات خاصة تحت إشراف أندرية فيليب مدرب الأحمال بالتسديد على المرمى من مسافات متنوعة.

كما أدى الثلاثي الونش ويوسف أوباما وسيد نيمار تدريبات إضافية عقب المران استعدادا لمواجهة الجونة.

وخضع الثلاثي لتدريبات فك العضلات تحت إشراف الجهاز الطبي، قبل التوجه لصالة الجيمانزيوم لخوض تدريبات بدنية.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في لقاء بيراميدز الأخير بشكل أساسي، تدريبات الكرة بصورة طبيعي ثم خضعوا لبعض التدريبات البدنية والاستشفائية داخل مبنى فريق الكرة.

وقرر فيريرا، السفر إلى الجونة ظهر غدًا الخميس، استعدادا للمباراة المقبلة أمام الفريق الساحلي في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي، مساء يوم الخميس بمدينة الجونة استعدادا للمباراة المرتقبة.

وكان الزمالك فاز على ببراميدز بثلاثية في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الاثنين باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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