تين هاج: نريد ضم لاعبين لكن المناسبين لنا.. ولا أستطيع التحدث عن دي يونج

قال إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد إن ناديه يعمل على ضم لاعبين لكنه شدد أنه يجب أن يكونوا لاعبين مناسبين فقط.

وتحدث تين هاج لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "نعرف ما نريد والأمر لا يتعلق بضم لاعبين بل بضم اللاعبين المناسبين".

وواصل "لذا نحن حقا نخطط بعناية ونعمل بجد لضم اللاعبين المناسبين للفريق ويستطيعون الفوز بالمباريات".

وبسؤاله عن اهتمام ناديه بضم فرينكي دي يونج من برشلونة قال: "لا أستطيع الحديث عن فرينكي دي يونج وعن لاعبين ليسوا مرتبطين بعقد في مانشستر يونايتد".

وعن هل يلائم كريستيانو رونالدو خطته مع الفريق أجاب "أعتقد أن رونالدو مناسب لخطتنا فقط عليه أن يكون لائقا لقد بدأ العمل للتو، هو لاعب رائع وأثبت ذلك مرات عديدة".

وأتم تين هاج "يتم الحكم عليك دائما لما تمثله الآن والأداء الذي تقدمه لذا الأمر متروك للفريق ولكريستيانو ولنفسي لإثبات ذلك".

ويبدا مانشستر يونايتد موسمه الأحد المقبل بملاقاة برايتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي في ملعب أولد ترافورد.

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