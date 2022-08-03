مؤتمر مرتضى: وقعنا عقود استاد الزمالك .. وقادرون على التعاقد مع أي لاعب حتى لو من ريال مدريد

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن بناء استاد الزمالك والذي سيتسع لـ 45 ألف مشجع، وأوضح "سنكون أغنى نادي في مصر".

وعقد مرتضى منصور مؤتمرا داخل النادي أعلن فيه توقيع عقود إنشاء استاد الزمالك الجديد.

استاد الزمالك

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خلال مؤتمر صحفي داخل النادي: "حلم استاد الزمالك على الأبواب استكمالا لثورة النادي بعد إنشاء القناة، سيكون استاد عالمي مثل ملاعب لندن".

"سيحمل اسم استاد الزمالك وسيكون ملكا للنادي وليس إيجارا، لن نربطه باسم آخر مثل استاد كذا وكذا، سيكون استاد الزمالك من أموال النادي".

" ملعب نادي الزمالك سيسع 45 ألف مشجع وجميع الإجراءات الخاصة بالرخص جاهزة".

"وقعنا عقود انشاء إستاد نادي الزمالك الجديد، وتم سداد أخر قسطين من مستحقات الأرض، وسداد أخر قسط قبل موعده بعام كامل".

" علينا الآن البدء بالبناء ولكن عندما عدنا للنادي لم يكن هناك أي أموال، ولكن النادي به حاليا ربع مليار جنيه بجانب أموال محمود عبد المنعم "كهربا" التي سيحصل عليها النادي، بخلاف أموال الرعاية والبث".

فرع السادس من أكتوبر

"استخراجنا جميع التراخيص الخاصة بفرع النادي بالسادس من أكتوبر، سواء تراخيص الكهرباء والمياه والصرف صحي وتحاليل التربة وغيرها من التراخيص اللازمة والتي وصل عددها الى 16 رخصة".

"سننشئ مدينة الزمالك الرياضية بالسادس أكتوبر، والتي ستضم نادي اجتماعي واستاد ومستشفى وكافة الصالات الرياضية الخاصة بالألعاب الجماعية والفردية، وحمامات سباحة وحدائق، وملاعب تنس، ومنطقة ألعاب مائية ترفيهية، وعلى مساحة 129 فدانا".

"مجلس القلعة البيضاء سبق وحصل على أرض في السادس من أكتوبر مكان مول العرب حاليا، ولكن النادي خسرها بسبب أحد رؤساء النادي السابقين، حصلنا بعدها بالحصول على أرض السادس من أكتوبر الحالية من أجل انشاء النادي والاستاد".

"طلبنا من رئاسة الوزراء الحصول على قطعة أرض في القاهرة الجديدة وللأسف لم نحصل عليها عكس ما حدث مع الأهلي الذي حصل على قطعة أرض لإنشاء فرع جديد للنادي، وفي النهاية هذه وجهة نظر المسؤولين ونحن نحترمها".

"جلسنا مع شركة المقاولات ومع بنك مصر لعمل خطة بداية العمل في فرع النادي بالسادس من أكتوبر، سيكون هناك فرصة للأعضاء الجدد في تقسيط العضويات الخاصة بفرع 6 اكتوبر اعتبارا من يوم الأحد المقبل بحضور مندوب من بنك مصر في إدارة الاشتراكات، وستكون هناك تخفيضات لأول 5 آلاف عضو، وبعدها سيتم فتح عضويات الفرع الرئيسي بـ 500 ألف جنيه للعضوية ولن نكون أقل من أي ناد آخر".

"أول 5 آلاف عضوية في فرع النادي بالسادس من أكتوبر سيكون قيمتها مليار جنيه، وثاني 5 آلاف عضوية ستتضاعف الأرقام وسنكون أغنى نادي في مصر، وقادرون على التعاقد مع أي لاعب حتى لو من ريال مدريد".

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