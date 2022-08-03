لمنافسة فالكاو.. أتليتكو يعير موهبته كاميو إلى رايو فايكانو

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 18:17

كتب : FilGoal

سيرخيو كاميو - رايو فايكانو

أعلن نادي رايو فايكانو عن تعاقده مع سيرخيو كاميّو قادمًا من أتليتكو مدريد.

وانتقل كاميو إلى رايو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وانضم كاميو إلى التدريبات مع زملائه الجدد تحت قيادة المدرب أندوني إيراولا.

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المهاجم الشاب صاحب الـ 21 عامًا تواجد في أتليتكو مدريد منذ انضمامه إليه عام 2009 في السابعة من عمره.

وخرج كاميو على سبيل الإعارة الموسم الماضي وخاض معه 37 مباراة في الدرجة الثانية، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 4.

وخاض كاميو مع الفريق الأول لـ أتليتكو مدريد 6 مباريات سابقة، سجل خلالها هدفًا وحيدًا.

وبات كاميو ثامن لاعب من أتليتكو يخرج معارًا بعد مانو سانشيز الظهير الأيسر الذي سيلعب في صفوف أوساسونا، وجوليانو سيميوني إلى ريال سرقسطة، وفيتولو إلى لاس بالماس، ورودريجو ريكيليمي إلى جيرونا، وبورخا جراسيس إلى تينيريفي، وفيكتور موييخو إلى ريال سرقسطة، وسامويل لينو إلى فالنسيا.

ويعد كاميو خامس صفقة صيفية لـ رايو بعد أوناي نونييز من أتليتك بلباو، وسالفي سانشيز من قادش، ودييجو لوبيز من إسبانيول، وفلوريان لوجون من ديبورتيفو ألافيس.

واحتل رايو المركز 12 في الدوري الإسباني الموسم الماضي بعد عودته للدوري الممتاز.

وينافس كاميو في خط الهجوم مع الكولومبي راداميل فالكاو، مع تقارير عن إمكانية انضمام المخضرم دييجو كوستا.

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