لمنافسة فالكاو.. أتليتكو يعير موهبته كاميو إلى رايو فايكانو

أعلن نادي رايو فايكانو عن تعاقده مع سيرخيو كاميّو قادمًا من أتليتكو مدريد.

وانتقل كاميو إلى رايو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وانضم كاميو إلى التدريبات مع زملائه الجدد تحت قيادة المدرب أندوني إيراولا.

OFICIAL | @9camello es nuevo jugador del Rayo Vallecano. Llega cedido del @Atleti hasta final de la temporada 2022-23. ¡Bienvenido! ⚡ pic.twitter.com/LiF4CkNU9m — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) August 3, 2022

المهاجم الشاب صاحب الـ 21 عامًا تواجد في أتليتكو مدريد منذ انضمامه إليه عام 2009 في السابعة من عمره.

وخرج كاميو على سبيل الإعارة الموسم الماضي وخاض معه 37 مباراة في الدرجة الثانية، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 4.

وخاض كاميو مع الفريق الأول لـ أتليتكو مدريد 6 مباريات سابقة، سجل خلالها هدفًا وحيدًا.

وبات كاميو ثامن لاعب من أتليتكو يخرج معارًا بعد مانو سانشيز الظهير الأيسر الذي سيلعب في صفوف أوساسونا، وجوليانو سيميوني إلى ريال سرقسطة، وفيتولو إلى لاس بالماس، ورودريجو ريكيليمي إلى جيرونا، وبورخا جراسيس إلى تينيريفي، وفيكتور موييخو إلى ريال سرقسطة، وسامويل لينو إلى فالنسيا.

ويعد كاميو خامس صفقة صيفية لـ رايو بعد أوناي نونييز من أتليتك بلباو، وسالفي سانشيز من قادش، ودييجو لوبيز من إسبانيول، وفلوريان لوجون من ديبورتيفو ألافيس.

واحتل رايو المركز 12 في الدوري الإسباني الموسم الماضي بعد عودته للدوري الممتاز.

وينافس كاميو في خط الهجوم مع الكولومبي راداميل فالكاو، مع تقارير عن إمكانية انضمام المخضرم دييجو كوستا.

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