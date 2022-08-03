وفاة فيليام فيكي مدرب حراس ميلان وريال مدريد السابق

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 17:47

كتب : FilGoal

فيليام فيكي

توفي فيليام فيكي حارس مرمى ميلان السابق عن عمر 73 عامًا صباح اليوم الأربعاء.

ونشر ميلان نعيًا لحارس مرماه السابق ومدرب حراسه لاحقًا، موجهًا التعازي لأسرته وأصدقائه.

كما نشر ريال مدريد بيانًا عبّر فيه عن حزنه لوفاة فيكي الذي عمل في النادي الملكي بين 2013 و2015.

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ولعب فيكي في صفوف ميلان بين 1967 و1974، وعلى الرغم من عدم مشاركته بصفة أساسية في كثير من الأوقات، لكنه يشتهر بلقب "بطل سالونيكا".

ويرجع اللقب إلى مباراة نهائي كأس الكؤوس الأوروبية 1973 الذي فاز به ميلان على حساب ليدز يونايتد في اليونان، مباراة تألق فيها فيكي.

ولعب فيكي لاحقًا لأندية كالياري وكومو وسبال، واعتزل كرة القدم دون تمثيل منتخب إيطاليا الأول.

لاحقًا برز فيكي للغاية في منصب مدرب حراس المرمى، وقد بدأ مع ريجينا هناك حيث التقى بالمدير الفني كارلو أنشيلوتي وبالكاد لم يفارقه بعدها.

وتحوّل فيكي إلى بارما رفقة أنشيلوتي وأشرف على تدريب جيانلويجي بوفون.

كما عمل في يوفنتوس ثم بدأ مسيرة هائلة مع ميلان في 2001 استمرت 12 عامًا حتى مع رحيل أنشيلوتي في 2009.

وفاز فيكي مع ميلان بدوري أبطال أوروبا مرتين وأشرف على تدريب البرازيلي نيلسون ديدا في فترته الذهبية.

وكانت المحطة الكبرى الأخيرة لـ فيكي في ريال مدريد حيث درّب إيكر كاسياس ودييجو لوبيز وتوج معه بدوري أبطال أوروبا 2014 ضمن ألقاب أخرى.

وعمل بعدها فيكي في تدريب حراس مرمى ريجينا ثم السد القطري.

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