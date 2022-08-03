رد لاذع من كوليبالي على تصريحات رئيس نابولي حول التعاقد مع الأفارقة

رد كاليدو كوليبالي مدافع منتخب السنغال وتشيلسي الجديد على التصريحات المثيرة التي أطلقها أوريليو دي لاورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي الذي تركه هذا الصيف.

وكشف دي لاورينتيس رئيس نابولي رفضه ضم لاعبين من قارة إفريقيا بسبب منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وقال كوليبالي ردا على تصريحات رئيس نابولي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "يجب عليك أن تحترم المنتخب الوطني لأي لاعب، لا يصح أن تتحدث عن المنتخبات الإفريقية بهذا الشكل".

وأضاف "كقائد لمنتخب السنغال، أعتقد أنها ليست طريقة جيدة للتحدث عن منتخبات إفريقيا".

وتابع كوليبالي "إذا كان يعتقد أن فريق نابولي يمكنه اللعب بدون لاعبين أفارقة، فالأمر متروك له".

وأتم "لا أعتقد أن كل من في النادي لديهم الفكرة نفسها عن التعاقد مع اللاعبين الأفارقة".

ويضم الفريق في الوقت الحالي، الكاميروني أندري زامبو أنجيسا والنيجيري فيكتور أوسيمين، بينما رحل السنغالي كاليدو كوليبالي صوب تشيلسي الإنجليزي.

وقال دي لاورينتيس في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الإيطالية: "لا تحدثوني عن اللاعبين الأفارقة بعد الآن".

وأضاف "أحبهم، لكن سأجعلهم يوقعون على عدم المشاركة في كأس الأمم الإفريقية أو مسابقة في وسط الموسم، كذلك مسابقات أمريكا الجنوبية فهؤلاء اللاعبون غير متاحين أبدا".

وأكمل "نحن فقط الحمقى الذين يدفعون رواتب فقط لنرسلهم للعب حول العالم لحساب آخرين".

في يناير وفبراير من العام الجاري افتقد نابولي الثنائي أنجيسيا وكوليبالي لصالح منتخباتهم في كأس أمم إفريقيا، بينما بقى أوسيمين بسبب الإصابة.

في ذلك التوقيت خاض الفريق الجنوبي 6 مباريات تعادل في 2 وفاز في 4 في ظل صراعه مع ميلان وإنتر آنذاك لحسم اللقب.

وانتهى الموسم باحتلال نابولي المركز الثالث في سلم الترتيب خلف قطبي ميلانو.

وضم نابولي في الصيف الجاري كل من: الكوري الجنوبي كيم مين جاي والكاميروني زامبو أنجيسيا بشكل نهائي وكذلك الأوروجوياني ماتياس أوليفيرا والجورجي خفشيا كفاراستخليا والنرويجي ليو أوستيجارد.

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