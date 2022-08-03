ذا أثليتك: تشيلسي يقترب من كوكوريا.. ويحاول خطف دي يونج من مانشستر يونايتد

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 10:41

كتب : FilGoal

مارك كوكوريا - فرينكي دي يونج

كشفت شبكة "ذا أثليتك" الإخبارية أن تشيلسي قدم عرضا تخطى الـ50 مليون جنيه إسترليني إلى برايتون لضم الظهير الإسباني مارك كوكوريا.

ولم يوافق نادي برايتون على العرض بعد، مع سعيه للحصول على مقابل أعلى وكذلك البحث عن بديل.

ليفي كولويل لاعب تشيلسي الصاعد هو أحد أهداف برايتون ولكن من المفهوم أنها ستكون صفقة منفصلة.

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وهناك ثقة في تشيلسي أن الصفقة ستتم في النهاية، بعد أن تم الاتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية.

كوكوريا كان هدفا لمانشستر سيتي ولكن بطل البريميرليج لم يكن ينوي تقديم أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني لضمه.

وعلى جانب آخر، يسعى تشيلسي للحصول على هدف آخر لناد مختلف في إنجلترا وهو فرينكي دي يونج.

دي يونج يعد هدفا رئيسيا لإيريك تين هاج في مانشستر يونايتد، وكشفت ذا أثليتك في وقت سابق عن اتفاق بين الناديين مقابل 75 مليون يورو و10 ملايين كإضافات ولكن لم يتم حسم الأمر مع اللاعب بعد.

ويتفاوض تشيلسي الآن مع برشلونة بخصوص دي يونج وهناك تفاؤل بالقدرة على حسمها.

تشيلسي تعاقد هذا الموسم مع كاليدو كوليبالي من نابولي ورحيم ستيرلنج من مانشستر سيتي قبل أن يدعم صفوفه بموهبتين شابتين وهما كارني تشوكويميكا من أستون فيلا وجابرييل سلونينا من شيكاغو فاير.

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