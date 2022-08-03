فيرمينو: سننافس على الرباعية هذا الموسم أيضا

وعد روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول جماهير فريقه بالمنافسة على كل الألقاب الممكنة في الموسم الجديد، كما حدث في الموسم الماضي.

وتوج ليفربول بكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، فيما خسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وخسر سباق لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي.

وقال فيرمينو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لا أريد التقليل من إنجازات الموسم الماضي والتتويج بكأسين، لكننا كنا نطارد الـ4 ألقاب وللأسف لم ننجح في ذلك".

وأضاف "من يعرف ما سيحدث هذا الموسم؟ سنسعى وراء الـ4 ألقاب مرة أخرى، لكن الأمر يتعلق بأخذ الأمور خطوة بخطوة، والعمل الجاد للوصول إلى هناك".

وأكمل الدولي البرازيلي "أعتقد أن هذا ممكن، سننافس على كل الألقاب، لكن ذلك يعتمد على العمل الذي نقوم به وكيف نتقدم. ينصب تركيزنا على المنافسة والفوز بجميع المسابقات".

وواصل "كنت أتألم بشدة عقب خسارة نهائي دوري الأبطال، ولكن كان شعورا رائعا أن أرى مثل هذا الدعم والتشجيع من الجماهير، توجنا ببطولتين وهو أمر يستحق الاحتفال".

وتابع "أنا ممتن لله على وجود مشجعينا خلف الفريق وعلى الدعم المستمر الذي يقدمونه لنا دائما".

وأتم "لقد كانت تجربة رائعة بالنسبة لنا. لقد حفزونا وجعلونا أقوى بشكل أكبر استعدادا للموسم القادم. الجماهير أظهرت كعادتها مدى حبهم لنا ودعمهم لنا".

تعرف على ما أخفاه محمد صلاح في معصمه؟

وبدأ ليفربول الموسم الجديد بالتتويج بلقب الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي.

أرقام من قمة درع الخيرية

حقق ليفربول لقب الدرع الخيرية للمرة رقم 16 في تاريخه، ليتساوى مع أرسنال في الوصافة التاريخية، وراء مانشستر يونايتد الأكثر تتويجا بها (21).

ورفع جوردان هندرسون كل بطولة ممكنة بصفته قائد ليفربول، حيث أضافها إلى دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وكأس الرابطة وكأس العالم للأندية.

وأكمل يورجن كلوب مدرب ليفربول القطعة الناقصة في مجموعته المحلية، حيث كان قد فاز بكل بطولات إنجلترا عدا الدرع الخيرية.

أيضا فاز محمد صلاح والظهيرين ترينت ألكساندر أرنولد وأندي روبرتسون بكل البطولات المتاحة في ليفربول.

بالانتقال إلى الأهداف، سجل محمد صلاح للمرة الأولى في الدرع الخيرية، من المحاولة الثالثة بعد 2019-2020 و2020-2021.

وشارك صلاح في 13 هدفا ضد مانشستر سيتي بواقع 8 أهداف و5 تمريرات حاسمة، وهو رقمه الأعلى ضد أي خصم مع ليفربول.

ومنذ 2017-2018 موسم انضمام صلاح إلى ليفربول، لم يسجل أي لاعب أكثر منه في شباك سيتي.

وسجل أرنولد بتسديدة من خارج المنطقة، وهو هدفه العاشر من أصل 13 في جميع المسابقات بهذه الطريقة، بنسبة 77%.

ومنذ بداية أرنولد في أكتوبر 2016، فقط صلاح سجل أكثر منه (11 هدفا) من خارج المنطقة.

وبات داروين نونيز رابع لاعب يسجل في بدايته مع ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب، بعد ساديو ماني ومحمد صلاح وفيرجيل فان دايك.

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واحتاج نونيز 3 مباريات رسمية مع ألميريا قبل أن يسجل، و7 مع بنفيكا قبل أن يهز الشباك، ولكن مع ليفربول انتهى الأمر في المباراة الأولى.

وبات جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي الجديد ثالث أرجنتيني يسجل في الدرع الخيرية، بعد سيرخيو أجويرو وكارلوس تيفيز.

يلعب ليفربول مباراته الافتتاحية في الدوري ضد فولام يوم السبت.

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