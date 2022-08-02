المقاولون العرب يعلن استقالة محمد عودة.. وموعد البديل

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 23:48

كتب : FilGoal

الزمالك المقاولون محمد عودة

أعلن نادي المقاولون العرب قبول استقالة محمد عودة المدير الفني للفريق عقب الخسارة أمام فيوتشر.

وخسر المقاولون العرب على يد فيوتشر بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت في الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز ليدخل مرحلة الخطر ومواجهة الهبوط.

ووافق مجلس إدارة نادي المقاولون العرب في بيان رسمي على استقالة محمد عودة واعتذاره عن عدم استكمال مهمته مع الفريق.

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وقال المقاولون العرب في بيانه: محمد عودة وجهازه الفني تمسك بالرحيل خاصة أنه يرى أن التوفيق يغيب عنه منذ فترة وأنه تقدم بأكثر من اعتذار خلال الفترة الماضية وتمسك مجلس الإدارة باستمراره ولكن بعد مباراة فيوتشر أصر على الرحيل لعل الفترة المقبلة تشهد عودة التوفيق للنادي مع جهاز فني جديد".

وأضاف "مجلس الإدارة يوجه الشكر لمحمد عودة على الفترة التي قضاها وعمله الجاد باعتباره واحدا من أبناء النادي المخلصين الذين لا يترددون في تلبية نداء ناديهم".

وتابع "يعقد مجلس الإدارة سلسلة من الاجتماعات العاجلة لإعلان اسم المدير الفني الجديد في ظل وجود عدد من الأسماء المرشحة".

في المقابل قال محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب عبر صدى البلد: "قبلنا استقالة محمد عودة وجهازه الفني وأمامنا عدد من المرشحين سواء من ابناء النادي أو من خارجه. غدا الأربعاء قد نعلن عن الجهاز الفني الجديد".

وتولى محمد عودة تدريب المقاولون العرب في شهر ديسمبر الماضي إذ خاض مع الفريق 20 مباراة بمسابقة الدوري حقق 4 انتصارات وتعادل 10 مرات وخسر 6 مباريات.

وقاد عودة المقاولون العرب للتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر 2022 عقب الفوز على المصرية للاتصالات والجونة، إذ ينتظر ذئاب الجبل الفائز من مواجهة الأهلي ومصر للمقاصة.

رصيد المقاولون العرب توقف عند النقطة الـ 25 في المركز الـ 17 وبفارق نقطتين عن الجونة صاحب المركز الـ 15 الغير مؤدي للهبوط.

وسيحل المقاولون ضيفا في المباراة المقبلة على بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي يوم السبت المقبل ضمن الجولة 29 من مسابقة الدوري.

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