جناح ليستر: أريد أن أصل لمستوى محمد صلاح

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 12:58

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليستر سيتي وليفربول

يتمنى هارفي بارنز جناح ليستر سيتي الوصول إلى مستوى محمد صلاح نجم ليفربول يوما ما، مشددا على قدراته التهديفية رغم أنه يلعب في مركز الجناح.

الجناح الإنجليزي سجل 6 أهداف في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بينما تقاسم صلاح وسون هيونج مين جناح توتنام جائزة هداف الدوري برصيد 23 هدفا.

وقال بارنز في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس: "انظر إلى كمية الأهداف التي سجلها صلاح وسون الموسم الماضي، فهما من بين أفضل اللاعبين في الدوري".

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وأضاف "صلاح وسون يتفوقان بالركض خلف المدافعين والحصول على الكرات في أماكن خطيرة".

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وأكمل "بالنسبة لي أفكر في كيفية تسجيل صلاح وسون للأهداف، ماذا يفعلان ليصلا لهذا المستوى، أريد أن أريد أن أصل لهذا المستوى".

وبدأ قائد منتخب مصر الموسم الجديد مع ليفربول بالتتويج بلقب الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي.

وتألق صلاح بصناعة أول أهداف اللقاء وتسجيل الثاني وإسهامه في ثالث الأهداف ليتوج بالبطولة للمرة الأولى في مسيرته بعد الفوز 3-1.

وسجل لاعب بازل السابق للمرة الأولى في الدرع الخيرية، من المحاولة الثالثة بعد 2019-2020 و2020-2021.

وشارك صلاح في 13 هدفا ضد مانشستر سيتي بواقع 8 أهداف و5 تمريرات حاسمة، وهو رقمه الأعلى ضد أي خصم مع ليفربول.

ومنذ 2017-2018 موسم انضمام صلاح إلى ليفربول، لم يسجل أي لاعب أكثر منه في شباك سيتي.

ويستعد ليفربول لمواجهة فولام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

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