لا مزيد من الجلوس على الركبة قبل المباريات.. وحالات استثنائية

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 12:36

كتب : FilGoal

محمد صلاح

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي توقف عملية الجلوس على الركبة لمواجهة العنصرية في بداية المباريات.

قبل الموسم الجديد، أعاد قادة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تأكيد التزامهم بمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز.

قرر اللاعبون استخدام لحظات محددة خلال الموسم المقبل للجلوس من الركبة، لتضخيم الرسالة التي مفادها أن العنصرية لا مكان لها في كرة القدم أو في المجتمع.

أخبار متعلقة
تين هاج: مغادرة رونالدو والبقية لأي مباراة مبكرا أمر غير مقبول عمر خربين ينضم لـ شباب الأهلي دبي معارا من الوحدة كوبا ليبرتادوريس – ثنائية أراسكايتا وجابيجول تقود فلامنجو للفوز على كورينثيانز دورتموند يسعى لضم بديل هالر.. وكافاني في الصورة

سيستمر استخدامها في بعض الفعاليات والأحداث المعينة مثل الجولتين الافتتاحية والختامية، البوكسينج داي، نهائي كأس الرابطة وكأس الاتحاد، الجولات المخصصة لمحاربة العنصرية في أكتوبر ومارس.

وقال قادة البريميرليج في تصريحات عبر الموقع الرسمي: "قررنا اختيار لحظات مهمة للجلوس على الركبة خلال الموسم لتسليط الضوء على اتحادنا ضد جميع أشكال العنصرية، وبذلك نواصل إظهار التضامن من أجل قضية مشتركة".

وأضافوا "نحن لا نزال ملتزمين بحزم بالقضاء على التحيز العنصري، وإقامة مجتمع شامل يحترم الفرص المتكافئة للجميع".

ومن المنتظر أن يتم التبرع بمبلغ إجمالي قدره 238 ألف جنيه إسترليني لأندية الشباب المحددة نيابة عن قادة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد جمع 119 ألف جنيه إسترليني من رسوم شارات "لا مكان للعنصرية" التي تم بيعها على قمصان النادي الموسم الماضي.

اقرأ أيضا

مدرب منتخب مصر الأولمبي - روجيرو ميكالي.. حينما يقودك القدر لكتابة التاريخ

تشيلسي يقترب من صفقتين مدويتين

بيراميدز يفكر في شكوى لاعبه

لويس سواريز يخسر في ظهوره الأول

الدوري الإنجليزي الجلوس على الركبة
نرشح لكم
تقرير: إلى طريق مسدود.. غضب متبادل بين رونالدو وتين هاج فيرمينو: سننافس على الرباعية هذا الموسم أيضا هندرسون يصف معاملة مانشستر يونايتد بـ"الإجرامية" جناح ليستر: أريد أن أصل لمستوى محمد صلاح تين هاج: مغادرة رونالدو والبقية لأي مباراة مبكرا أمر غير مقبول سكاي: أليكس تيليس إلى إشبيلية من مانشستر يونايتد ذا أثليتك: تشيلسي يقترب من كوكوريا.. ويحاول خطف دي يونج من مانشستر يونايتد حارس إنجلترا السابق: صلاح كشف كانسيلو وتسبب له في أمسية صعبة
أخر الأخبار
خبر في الجول - فيتوريا يحدد 3 شروط لضم المدرب المساعد المصري في جهازه 2 دقيقة | منتخب مصر
تقرير: إلى طريق مسدود.. غضب متبادل بين رونالدو وتين هاج 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيلد: مهاجم بايرن الجديد جاهز للمشاركة بعد انتهاء أزمة تسجيله 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيفا يحدد موعدا لـ الإسماعيلي للرد على شكوى كارميلو ألجارانياز ساعة | الكرة المصرية
شوقي غريب مديرا فنيا لـ المقاولون العرب.. وموعد مباراته الأولى ساعة | الكرة المصرية
هدف الزمالك - العين الإماراتي يعلن التوصل لاتفاق مبدئي لضم المهدي مبارك ساعة | ميركاتو
بعد أسبوع من الفحوصات.. بانون ينتظر الضوء الأخضر للمشاركة مع قطر القطري ساعة | الوطن العربي
اختبر معلوماتك - هل تعرف الصخرة وائل جمعة جيدا؟ ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 تعرف على ما أخفاه محمد صلاح في معصمه؟