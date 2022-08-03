لا مزيد من الجلوس على الركبة قبل المباريات.. وحالات استثنائية

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي توقف عملية الجلوس على الركبة لمواجهة العنصرية في بداية المباريات.

قبل الموسم الجديد، أعاد قادة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تأكيد التزامهم بمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز.

قرر اللاعبون استخدام لحظات محددة خلال الموسم المقبل للجلوس من الركبة، لتضخيم الرسالة التي مفادها أن العنصرية لا مكان لها في كرة القدم أو في المجتمع.

سيستمر استخدامها في بعض الفعاليات والأحداث المعينة مثل الجولتين الافتتاحية والختامية، البوكسينج داي، نهائي كأس الرابطة وكأس الاتحاد، الجولات المخصصة لمحاربة العنصرية في أكتوبر ومارس.

وقال قادة البريميرليج في تصريحات عبر الموقع الرسمي: "قررنا اختيار لحظات مهمة للجلوس على الركبة خلال الموسم لتسليط الضوء على اتحادنا ضد جميع أشكال العنصرية، وبذلك نواصل إظهار التضامن من أجل قضية مشتركة".

وأضافوا "نحن لا نزال ملتزمين بحزم بالقضاء على التحيز العنصري، وإقامة مجتمع شامل يحترم الفرص المتكافئة للجميع".

ومن المنتظر أن يتم التبرع بمبلغ إجمالي قدره 238 ألف جنيه إسترليني لأندية الشباب المحددة نيابة عن قادة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد جمع 119 ألف جنيه إسترليني من رسوم شارات "لا مكان للعنصرية" التي تم بيعها على قمصان النادي الموسم الماضي.

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