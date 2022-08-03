تين هاج: مغادرة رونالدو والبقية لأي مباراة مبكرا أمر غير مقبول

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 12:21

كتب : FilGoal

إريك تين هاج

علق الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد على واقعة خروج بعض اللاعبين مبكرا من أولد ترافورد في مباراة رايو فاليكانو قبل نهايتها.

وشوهد كريستيانو رونالدو يغادر ملعب أولد ترافورد قبل نهاية مباراة الفريق الودية الأخيرة أمام رايو فايكانو قبل أن يتم الكشف عن مغادرة لاعبين آخرين.

وقال تين هاج في تصريحات لقناة "Viaplay": "أنا لا أقبل هذا بالتأكيد، أعتقد أن هذا غير مقبول".

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وأضاف "نحن فريق وكان يجب على الجميع البقاء حتى نهاية المباراة".

قناة "ذا يونايتد ستاند" أفادت أن كريستيانو غادر مبكرا لتفادي الزحام المروري والجماهيري، ولم يكن الوحيد الذي رحل عن الملعب، حيث كان معه برونو فيرنانديز وديوجو دالوت ودافيد دي خيا وأنتوني مارسيال.

وشهدت المباراة الظهور الأول كريستيان إريكسن وليساندرو مارتينيز في التشكيل الأساسي للشياطين الحمر بجانب كريستيانو رونالدو الذي عاد لتدريبات مانشستر يونايتد بعد غياب بسبب "أسباب عائلية" حسب إعلان النادي.

وانضم إريكسن من برينتفورد في الصيف، كذلك انضم مارتينيز من أياكس.

وخسر مانشستر يونايتد وديته الأخيرة أمس -السبت- أمام أتلتيكو مدريد بهدف دون رد.

ويستعد مانشستر يونايتد لافتتاح موسمه في البريميرليج بملاقاة برايتون في السابع من أغسطس الجاري.

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