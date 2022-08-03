سكاي: أليكس تيليس إلى إشبيلية من مانشستر يونايتد

حسم نادي إشبيلية الإسباني صفقة انضمام الظهير البرازيلي أليكس تيليس قادما من مانشستر يونايد.

وبحسب فابريزيو رومانو من الشبكة، وصامويل لوكهرست من مانشستر إيفينينج نيوز فإن تيليس سينتقل على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ولا يوجد بند شراء في عقد ابن الـ29 عاما مع فريقه الإسباني.

ومن المنتظر أن يتم إتمام الصفقة قبل يوم الجمعة المقبل.

وتعاقد مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الحالي مع الظهير الأيسر لفينورد الهولندي تيريل مالاسيا مما يعني تقلص فرص تيليس في المشاركة أساسيا.

وشارك تيليس مع مانشستر في مركز قلب الدفاع في مباراتين خلال الفترة التحضيرية.

تيليس انتقل إلى مانشستر يونايتد قادما من بورتو مقابل 15 مليون يورو في 2020.

ولعب الظهير البرازيلي 50 مباراة بقميص مانشستر يونايتد، سجل خلالها هدفا واحدا وصنع ثمانية آخرين.

وسيكون تيليس ثاني صفقات إشبيلية بعد ماراكو قادما من جالاتا سراي التركي.

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