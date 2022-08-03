سكاي: أليكس تيليس إلى إشبيلية من مانشستر يونايتد

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 11:34

كتب : FilGoal

أليكس تيليس - مانشستر يونايتد

حسم نادي إشبيلية الإسباني صفقة انضمام الظهير البرازيلي أليكس تيليس قادما من مانشستر يونايد.

وبحسب فابريزيو رومانو من الشبكة، وصامويل لوكهرست من مانشستر إيفينينج نيوز فإن تيليس سينتقل على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ولا يوجد بند شراء في عقد ابن الـ29 عاما مع فريقه الإسباني.

أخبار متعلقة
حلمه تحقق بعد عام.. خوان رينوسو مديرا فنيا لـ بيرو سكاي: فينالدوم إلى روما كوبا سود أمريكانا - لويس سواريز يخسر في ظهوره الأول مع ناسيونال ذا أثليتك: تشيلسي يقترب من كوكوريا.. ويحاول خطف دي يونج من مانشستر يونايتد

ومن المنتظر أن يتم إتمام الصفقة قبل يوم الجمعة المقبل.

وتعاقد مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الحالي مع الظهير الأيسر لفينورد الهولندي تيريل مالاسيا مما يعني تقلص فرص تيليس في المشاركة أساسيا.

وشارك تيليس مع مانشستر في مركز قلب الدفاع في مباراتين خلال الفترة التحضيرية.

تيليس انتقل إلى مانشستر يونايتد قادما من بورتو مقابل 15 مليون يورو في 2020.

ولعب الظهير البرازيلي 50 مباراة بقميص مانشستر يونايتد، سجل خلالها هدفا واحدا وصنع ثمانية آخرين.

وسيكون تيليس ثاني صفقات إشبيلية بعد ماراكو قادما من جالاتا سراي التركي.

اقرأ أيضا

مدرب منتخب مصر الأولمبي - روجيرو ميكالي.. حينما يقودك القدر لكتابة التاريخ

تشيلسي يقترب من صفقتين مدويتين

بيراميدز يفكر في شكوى لاعبه

لويس سواريز يخسر في ظهوره الأول

أليكس تيليس مانشستر يونايتد إشبيلية الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني
نرشح لكم
ذا أثليتك: تشيلسي يقترب من كوكوريا.. ويحاول خطف دي يونج من مانشستر يونايتد حارس إنجلترا السابق: صلاح كشف كانسيلو وتسبب له في أمسية صعبة تشيلسي يتعاقد مع جابرييل سلونينا ماسواكو بجتاز الفحص الطبي في بشتكاش مانشستر سيتي يُعير لاعبه الفنزويلي إلى شقيقه جيرونا هجوم ليفربول في أمان حتى 2027.. جوتا يمدد عقده سكاي ألمانيا: تمهيدا لبيع كوكوريا.. برايتون يرغب في ضم أنجيلينيو تليجراف: ليكون لاعبا ومدربا.. مانشستر يونايتد يسعى لضم هادليستون
أخر الأخبار
كوبا ليبرتادوريس – ثنائية أراسكايتا وجابيجول تقود فلامنجو للفوز على كورينثيانز 21 دقيقة | أمريكا
دورتموند يسعى لضم بديل هالر.. وكافاني في الصورة 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: أليكس تيليس إلى إشبيلية من مانشستر يونايتد 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عبد الرؤوف بن غيث يصل المغرب للتوقيع لـ الرجاء 46 دقيقة | الوطن العربي
مدرب مصر الأولمبي - روجيرو ميكالي.. حينما يقودك القدر لكتابة التاريخ ساعة | منتخب مصر
حلمه تحقق بعد عام.. خوان رينوسو مديرا فنيا لـ بيرو ساعة | أمريكا
سكاي: فينالدوم إلى روما ساعة | ميركاتو
كوبا سود أمريكانا - لويس سواريز يخسر في ظهوره الأول مع ناسيونال ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 تعرف على ما أخفاه محمد صلاح في معصمه؟