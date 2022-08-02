تصفيات أبطال أوروبا – بنفيكا يستعرض أمام ميتلاند.. والتعادل يحسم قمة موناكو وأيندهوفن

اكتسح بنفيكا البرتغالي ضيفه ميتلاند الدنماركي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب النور، بذهاب الدور الإقصائي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وتألق الشاب جونسالو راموس وسجل 3 أهداف للفريق البرتغالي في الدقائق 17 و33 و61. فيما سجل الوافد الأرجنتيني الجديد إنزو فيرنانديز في الدقيقة 40.

فيما سجل بيوني سيستو -لاعب سيلتا فيجو السابق- هدف ميتلاند الوحيد في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

وتقام مباراة الإياب في ملعب رانديرز يوم 9 أغسطس المقبل.

ويلعب الفائز من بنفيكا وميتلاند أمام الفائز من مواجهة دينامو كييف الأوكراني وشتورم جراتس النمساوي.

وفي مباراة أخرى، تعادل موناكو الفرنسي أمام بي إس في أيندهوفن الهولندي بهدف لكل لهدف في استاد لويس الثاني.

جوي فيرمان تقدّم لكتيبة رود فان نيستلروي في الدقيقة 38.

لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل قبل 10 دقائق على النهاية عن طريق أكسيل ديساسي.

وتقام مباراة الإياب يوم 9 أغسطس في استاد فيليبس شتاديون.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة مع المنتصر بين يونيون سان جيلواز البلجيكي وجلاسكو رينجرز الاسكتلندي.

وفي مباراة ثالثة، صعق يونيون سان جيلواز ضيفه رينجرز بثنائية دون رد في ملعب دن دريف.

الفريق البلجيكي الذي حقق المفاجأة باحتلال المركز الثاني في الدوري البلجيكي الموسم الماضي، تقدم بعد 27 دقيقة بهدف تيدي تيوما. ثم أضاف الثاني في الدقيقة 76 بواسطة دانتي فانزير.

ويحتاج رينجرز وصيف الدوري الأوروبي لقلب النتيجة في ملعبه إبروكس بمباراة الإياب يوم 9 أغسطس.

كما فاز دينامو زغرب الكرواتي بهدفين مقابل هدف واحد على مضيفه لودوجوريتس البلغاري.

دينامو صعق أصحاب الأرض بهدفين مبكرين في الدقيقتين 6 و9 بواسطة دينو بيريتش، وسيرجيو بادت (بالخطأ في مرماه).

وقلص الغاني داني تيكبي الفارق في الدقيقة 22 بهدف كان الوحيد للفريق البلغاري في المباراة.

وتقام مباراة الإياب في ملعب ماكسيمير يوم 9 أغسطس المقبل، ويلتقي الفائز مع المنتصر بين بودو جيلمت النرويجي وزالجيريس الليتواني.

وأخيرا خسر شيريف المولدوفي أمام ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بهدف مقابل هدفين.

شيريف -صاحب المفاجأة المدوية في سانتياجو برنابيو الموسم الماضي- تقدّم في الدقيقة 36 بواسطة رشيد أكانبي من ركلة جزاء.

لكن فيكتوريا بلزن عاد بهدفين بواسطة توماش تشوري من ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة 41، فيما خطف بافل بوتشا هدف الانتصار في الدقيقة 55.

وتقام مباراة الإياب يوم 9 أغسطس في دوشان أرينا، ويلتقي الفائز مع الكاسب من لقاء كاراباج الأذربيجاني وفيرينشفاروش المجري.

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