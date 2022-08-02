أرسنال يعلن رحيل لينو إلى فولام

أعلن نادي أرسنال رحيل بيرند لينو حارس مرماه إلى فولام خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم الحارس الألماني إلى فولام حتى صيف 2025 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وودع لينو جماهير أرسنال عبر "تويتر"، كاتبا: "حان الوقت للمضي قدمًا بالنسبة لي، كان من دواعي سروري أن أكون جزءًا من هذا النادي الرائع لمدة 4 سنوات، أشكركم على دعمكم، أتطلع لرؤيتكم قريبا".

Hey @Arsenal fans, it’s time to move on for me. It’s been a pleasure to be part of this great football club for 4 amazing years. Thank you very much for your support. Also a big thank you to my team mates and the staff behind the team. I‘m looking forward to see you soon! ♥️ 💪🏽😊 pic.twitter.com/7cBPE2UlvV — Bernd Leno (@Bernd_Leno) August 2, 2022

وبحسب ذا "اثليتك" فإن قيمة انتقال الحارس حوالي ثمانية ملايين جنيه إسترليني.

لينو هو رابع صفقات فولام بعد أندريس بيريرا من مانشستر يونايتد وبالينيا من سبورتنج لشبونة ومانور سولومون معارا من شاختار وكيفن مبابو من فولفسبورج الألماني.

وانتقل الحارس ابن الـ30 عاما إلى أرسنال في 2018 قادما من باير ليفركوزن الألماني.

وشارك لينو مع أرسنال بشكل أساسي حتى 2021 قبل أن يخسر مكانه لصالح أرون رامسديل.

لعب لينو 125 مباراة مع أرسنال، خرج بشباك نظيفة في 37 مباراة واستقبل 145 هدفا.

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