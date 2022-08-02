كرة يد - التونسية سعيدة رجب: وصلني عروض من فرنسا والزمالك لكن فضلت الانضمام إلى الأهلي

كشفت التونسية سعيدة رجب المنضمة حديثا إلى صفوف فريق سيدات كرة اليد بالأهلي أنها عُرض عليها الانضمام إلى الزمالك وفريق فرنسي لكنها فضلت الانتقال إلى الفريق الأحمر.

ووقعت اللاعبة التونسية على عقد يربطها بالأهلي لعام واحد.

وقالت سعيدة عبر صفحة الأهلي: "هذا الاحتراف الأول لي في مسيرتي، وحظيت باستقبال كبير من جانب الجماهير والعاملين بالنادي".

وأضافت "وصل لي عروض من فرنسا والزمالك، لكنني فضلت الانضمام إلى الأهلي".

وتابعت "الأهلي تواصل معي في نهاية الموسم السابق عندما كنت لاعبة للإفريقي -التونسي- وقبلت العرض".

وأتمت حديثها "أريد أن أتوج بجميع البطولات مع الأهلي الموسم المقبل".

وكانت سعيدة أحد أسباب تتويج الإفريقي بكأس تونس الموسم الماضي.

سعيدة رجب هي ابنة فريق الاولمبي القفصي ولعبت مع الجمعية النسائية بطبلبة ثم انتقلت الى امل الرجيش وتوجت معه بكأس تونس ثم خاضت تجربة مع بموسمين مع النادي الافريقي.

جدير بالذكر أن الأهلي كان يضم بين صفوفه التونسية سندس حشانة التي رحلت عنه بنهاية الموسم الماضي.

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