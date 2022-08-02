كرة يد - التونسية سعيدة رجب: وصلني عروض من فرنسا والزمالك لكن فضلت الانضمام إلى الأهلي

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 22:56

كتب : FilGoal

سعيدة رجب - الأهلي

كشفت التونسية سعيدة رجب المنضمة حديثا إلى صفوف فريق سيدات كرة اليد بالأهلي أنها عُرض عليها الانضمام إلى الزمالك وفريق فرنسي لكنها فضلت الانتقال إلى الفريق الأحمر.

ووقعت اللاعبة التونسية على عقد يربطها بالأهلي لعام واحد.

وقالت سعيدة عبر صفحة الأهلي: "هذا الاحتراف الأول لي في مسيرتي، وحظيت باستقبال كبير من جانب الجماهير والعاملين بالنادي".

أخبار متعلقة
كرة يد - مصر تحقق الفوز الثاني على كازاخستان في بطولة العالم للناشئات كرة يد - بالعلامة الكاملة.. مصر تهزم الهند وتتصدر المجموعة في بطولة العالم للناشئات كرة يد – وصول التونسية سعيدة رجب إلى القاهرة للانضمام لسيدات يد الأهلي كرة يد - نائشات منتخب مصر يتفوقن على كرواتيا في بداية مشوار بطولة العالم

وأضافت "وصل لي عروض من فرنسا والزمالك، لكنني فضلت الانضمام إلى الأهلي".

وتابعت "الأهلي تواصل معي في نهاية الموسم السابق عندما كنت لاعبة للإفريقي -التونسي- وقبلت العرض".

وأتمت حديثها "أريد أن أتوج بجميع البطولات مع الأهلي الموسم المقبل".

وكانت سعيدة أحد أسباب تتويج الإفريقي بكأس تونس الموسم الماضي.

سعيدة رجب هي ابنة فريق الاولمبي القفصي ولعبت مع الجمعية النسائية بطبلبة ثم انتقلت الى امل الرجيش وتوجت معه بكأس تونس ثم خاضت تجربة مع بموسمين مع النادي الافريقي.

جدير بالذكر أن الأهلي كان يضم بين صفوفه التونسية سندس حشانة التي رحلت عنه بنهاية الموسم الماضي.

طالع أيضا

عودة ثنائي الأهلي قبل لقاء فاركو

تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة

موقف موسيماني من العودة للتدريبات

تصريحات قوية من مدرب منتخب مصر

كرة يد الأهلي الزمالك
نرشح لكم
حوار في الجول - محمد علي يتحدث عن اللعب لـ الزمالك والأهلي.. وطموح منتخب اليد كرة يد - بالعلامة الكاملة.. مصر تهزم الهند وتتصدر المجموعة في بطولة العالم للناشئات كرة يد - مصر تحقق الفوز الثاني على كازاخستان في بطولة العالم للناشئات كرة يد – وصول التونسية سعيدة رجب إلى القاهرة للانضمام لسيدات يد الأهلي كرة يد - نائشات منتخب مصر يتفوقن على كرواتيا في بداية مشوار بطولة العالم كرة يد - دودو يعود للتدريبات للمرة الأولى بعد الإصابة بالرباط الصليبي اتحاد كرة اليد يعلن عبر في الجول استمرار باروندو مع منتخب مصر علي زين: استفدنا مما حدث في البحر المتوسط للفوز بـ إفريقيا.. وأتمنى نهاية مشواري في الأهلي
أخر الأخبار
ليكيب: باريس سان جيرمان يضم ريناتو سانشيز 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الاتحاد يجدد تعاقده مع إسماعيل أحمد 32 دقيقة | كرة سلة
رئيس النصر السعودي بعد عقوبات اتحاد جدة: نستعد لجولة جديدة 41 دقيقة | الوطن العربي
مونزا يواصل التدعيم.. لاعب أرسنال يقترب من الانضمام إلى صفوفه ساعة | ميركاتو
رئيس نابولي: لا تحدثوني عن ضم لاعبين أفارقة بعد الآن ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
المقاولون العرب يعلن استقالة محمد عودة.. وموعد البديل ساعة | الكرة المصرية
موعد نقل نشاط كرة القدم لشركة النادي ضمن أبرز قرارات مجلس إدارة الأهلي ساعة | الكرة المصرية
تصفيات أبطال أوروبا – بنفيكا يستعرض أمام ميتلاند.. والتعادل يحسم قمة موناكو وأيندهوفن ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة 3 تعرف على ما أخفاه محمد صلاح في معصمه؟ 4 الأهلي يوقع غرامة على 4 لاعبين