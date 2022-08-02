مرموش يوقع عقد رعاية مع شركة نايكي

وقع عمر مرموش لاعب منتخب مصر ونادي فولفسبورج عقد رعاية مع شركة نايكي الأمريكية للملابس.

عمر مرموش النادي : فولفسبورج

اللاعب أعلن عبر حسابه عبر فيسبوك توقيعه مع نايكي وكتب: "رسميا رياضي مع شركة نايكي، الحمد لله".

العقد سيتيح لمرموش أن يرتدي ملابس وأحذية الشركة الرياضية بشكل حصري.

وكانت جريدة كيكر الألمانية قد ذكرت أن فرق إسبانيول ونوتنجهام فورست وبرينتفورد تهتم بضم عمر مرموش مهاجم فولفسبورج هذا الصيف.

وأوضحت صحيفة كيكر يوم الإثنين أن مرموش على رادار إسبانيول ونوتنجهام فورست وبرينتفورد من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار التقرير إلى أن اقتراب عقد مرموش مع فولفسبورج من نهايته في صيف 2023 يقرب إمكانية انتقال الدولي المصري لأحد الفرق المهتمة بضمه.

ونقلت الجريدة تصريحات يورج شمادتك المدير الرياضي لفولفسبورج التي قال فيها: "نحن على تواصل بوكلاء عمر مرموش".

وأفاد التقرير أن نيكو كوفاتش مدرب فولفسبورج معجب بعمر مرموش ولا يريد التخلي عنه.

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