لا جازيتا ديلو سبورت: بوجبا يرفض العملية الجراحية.. سيعود بعد 5 أسابيع

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 22:29

كتب : FilGoal

بول بوجبا - يوفنتوس

رفض الفرنسي بول بوجبا لاعب يوفنتوس إجراء عملية جراحية في الركبة وسيجري علاجا مكثفا لمدة 5 أسابيع.

ويأمل الفرنسي العائد لصفوف يوفنتوس المشاركة مع يوفنتوس على الأقل والوصول لـ كأس العالم 2022.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فأن لاعب الوسط قرر البدء في عملية التعافي رفقة الجهازين الطبي لـ يوفنتوس ومنتخب فرنسا.

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وسيبدأ علاج بوجبا في صالة الجيمانزيوم وفي حمام السباحة وسيتدرب منفردا عن زملائه.

وأشار يوفنتوس في وقت سابق الأسبوع الماضي، إلى أن بوجبا قد شعر بآلام في الركبة اليمنى، وأثبتت الآشعة وجود إصابة في الغضروف المفصلي.

وانضم بوجبا إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الحالية في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد ليعود للفريق مرة جديدة بعد 6 سنوات على رحيله.

وسيلعب يوفنتوس مع كل من ريال مدريد وأتليتكو مدريد عقب مواجهة برشلونة خلال فترة الإعداد الحالية.

ولعب يوفنتوس مباراة ودية وحيدة أمام فريق تشافيس المكسيكي وانتهت بفوزه بهدفين دون مقابل.

وسيبدأ يوفنتوس موسمه بمواجهة ساسولو يوم 15 أغسطس في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

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