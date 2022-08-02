حارس إنجلترا السابق: صلاح كشف كانسيلو وتسبب له في أمسية صعبة

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 22:12

كتب : FilGoal

محمد صلاح وجواو كانسيلو - مانشستر سيتي وليفربول

يرى بول روبينسون حارس مرمى منتخب إنجلترا السابق، أن محمد صلاح تسبب في مشاكل كبيرة خلال مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.

ليفربول توج بكأس الدرع الخيرية بتفوقه على مانشستر سيتي 3-1، مباراة تألق خلالها صلاح بتسجيله هدف وصناعته لآخر.

وصرّح روبينسون لـ Football Insider: "كانسيلو قام بعمل رائع على الجهة اليسرى الموسم الماضي، كان ضمن فريق الموسم المثالي الذي اخترته، كان مذهلًا".

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وأكمل: "ولكن يجب أن أقول إن كانسيلو مر بأمسية صعبة أمام صلاح، لقد انكشف في موقف الواحد على واحد أمام صلاح".

وأشار: "مانشستر سيتي يمتلك كانسيلو وناثان آكي كخيارين في الجهة اليسرى، ولكن لو استطاعوا التحسُن في أي مركز فهو الظهير الأيسر. رغم ذلك، لا أظنها ستكون كارثة لو لم ينجحوا في التعاقد مع أحد".

وأوضح: "كوروكيا كان ليصير إضافة عظيمة، لكن مانشستر سيتي لا يريد دفع أموالًا مبالغ فيها. برايتون في وضع تفاوضي قوي للغاية".

وأتم: "يبدو أن مانشستر سيتي سيبدأ الموسم دون ظهير أيسر حقيقي".

ورحل الأوكراني أوليكساندر زينتشينكو عن مانشستر سيتي صوب أرسنال في سوق الانتقالات الصيفية.

ويشغل البرتغالي كانسيلو مركز الظهير الأيمن في الأساس، لكنه يجيد أيضًا على الجهة اليسرى.

كما يلعب الهولندي آكي في مركز قلب الدفاع ويجيد على الجهة اليسرى.

ويبتعد منذ فترة طويلة الفرنسي بنجامين ميندي الذي تورط في عدة قضايا اغتصاب.

وتوج صلاح بالبطولة الوحيدة التي كانت غائبة عن خزائنه مع ليفربول، إذ سبق له التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

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