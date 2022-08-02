تشيلسي يتعاقد مع جابرييل سلونينا

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 22:08

كتب : FilGoal

جابرييل سلونينا

أعلن نادي تشيلسي التعاقد مع جابرييل سلونينا حارس مرمى فريق شيكاغو فاير.

الحارس الأمريكي صاحب الـ 18 عاما وقع مع تشيلسي لمدة 6 سنوات حتى 2028.

وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن الصفقة قد كلفت تشيلسي حوالي 15 مليون دولار.

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سلونينا سيعود إلى شيكاغو فاير على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم في الولايات المتحدة الأمريكية وسينضم إلى تشيلسي في شهر يناير المقبل.

وسيكون سلونينا الصققة الرابعة لـ تشيلسي هذا الصيف بعد المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي من نابولي ورحيم ستيرلينج من مانشستر سيتي، وكارني تشوكويميكا من أستون فيلا.

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ودخل تشيلسي في صفقة مارك كوكوريا، مدافع برايتون بعد تحطم آماله في التعاقد مع جول كوندي مدافع إشبيلية، لصالح برشلونة في الأيام الأخيرة بحسب فابرزيو رومانو.

فيما كشفت "ذا أثليتك" عن عمل تشيلسي على التعاقد مع ويسلي فوفانا مدافع ليستر سيتي ودينزل دومفريس ظهير إنتر.

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