بعد مرور 42 عاما.. بولونيا يحيي ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي على المدينة

أحيا لاعبو بولونيا الإيطالي اليوم -الثلاثاء- ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي على المدينة في الثاني من أغسطس عام 1980.

وكانت قد تعرضت بولونيا منذ 42 عاما لهجوم إرهابي في محطة القطار المدينة خلف عنه وفاة 85 شخصا و200 مصابا.

وحرص نادي بولونيا وموظفوه على تذكر الضحايا في الساعة 9.25 صباحًا بتوقيت إيطاليا وهو الوقت الذي انفجرت فيه القنبلة.

This morning at 10:25, the team observed a minute's silence to commemorate the victims of the massacre on 2 August 1980. We will never forget.#2August1980 pic.twitter.com/GiizBz4smq — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) August 2, 2022

واستيقظ الإيطاليون صباح الثاني من أغسطس عام 1980 على أكثر الأحداث الدموية في التاريخ الإيطالي المعروفة باسم "سنوات الرصاص"، والتي يُعتقد أنها استمرت من الستينيات إلى الثمانينيات.

ووقع الانفجار في غرفة الانتظار المكيفة، حيث تجمع العديد من المسافرين بسبب حرارة شهر أغسطس في المدينة.

وحكم في النهاية عقب التفجير على جماعة NAR (نواة الثورة المسلحة) واعتقل عددا كبيرا من أفرادها.

وينشط نادي بولونيا في الدرجة الأولى من الدوري الإيطالي منذ عام 2015.

وأنهى بولونيا موسمه السابق في المركز الـ13 برصيد 46 نقطة.

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