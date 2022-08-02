كونميبول يبدأ الحملة الأولى لاستضافة 4 دول لاتينية لـ كأس العالم 2030

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 21:35

كتب : FilGoal

ملف أمريكا الجنوبية لاستضافة كأس العالم 2030

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" بدء الحملة المشتركة لاستضافة كل من: أوروجواي والأرجنتين وباراجواي وتشيلي نهائيات كأس العالم 2030 بمناسبة مرور 100 عام على النسخة الأولى.

وأقيم الاجتماع الرسمي في مقر ملعب سنتيناريو والذي استضاف نهائي النسخة الأولى من كأس العالم 1930 بين أوروجواي والأرجنتين وانتهى بفوز الأول 4-2.

وحضر الاجتماع كل من: أليخاندور دومينيجز رئيس اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية ولويس بو رئيس أوروجواي وماتياس لامنيس وزير الرياضة الأرجنتيني ورودلفو داوانفريو نائب رئيس الاتحاد الأرجنتيني ومجموعة من القادة في باراجواي وتشيلي.

أخبار متعلقة
احتفالا بمئوية المونديال.. 4 دول لاتينية يتقدمون بملف استضافة كأس العالم 2030 ذا أثليتك: السعودية قد تنظم كأس العالم 2030 مع إيطاليا.. أو مع مصر والمغرب إنجلترا تفتح الباب لاستضافة كأس العالم 2030 ومزيد من مباريات يورو 2020 الدرندلي: استاد الأهلي سيكون ضمن ملف مصر لاستضافة مونديال 2030

وبحسب صحيفة "أوليه" الأرجنتينية فأن أحد التصريحات التي قيلت في المؤتمر: "ليس لدي موارد مالية ضخمة، لكن نريد إعادة التاريخ".

وقال دومينيجز: "إنه حلم القارة وشعب أوروجواي رفقة 3 دول أخرى. سيكون هناك المزيد من بطولات كأس العالم، ولكن 100 عام ستتحقق مرة واحدة وهو الوقت الوحيد الذي يجب أن يعود الوطن. إنه أكثر من سبب كافٍ لكي يقبل فيفا أن يكون ترشيحا واحدا. مع مرور السنين ستكون هناك احتمالات أخرى للقارات الأخرى".

وتستضيف قطر نسخة 2022، ثم الملف الثلاثي بين أمريكا وكندا والمكسيك نسخة 2026.

ولم تنظم أمريكا الجنوبية كأس العالم منذ 2014 عندما استضافت البرازيل المونديال والذي عرف تتويج ألمانيا على حساب الأرجنتين.

وبذلك سينافس ذلك الملف، الملف الأوروبي المشترك بين إسبانيا والبرتغال.

وإن فاز الملف الأمريكي بالتنظيم فستكون هذه أول مرة في التاريخ يقام المونديال في أربع دول.

وسبق أن استضافت أوروجواي من قبل نسخة 1930، فيما استضافت تشيلي نسخة 1962، والأرجنتين استضافت نسخة 1978.

طالع أيضا:

عودة ثنائي الأهلي قبل لقاء فاركو

تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة

موقف موسيماني من العودة للتدريبات

تصريحات قوية من مدرب منتخب مصر

كأس العالم 2030 أوروجواي الأرجنتين تشيلي باراجواي
نرشح لكم
أحضروا له جائزة بوشكاش الآن.. هدف أسطوري على طريقة "كابتن ماجد" في بوليفيا لا أحد يقدر على راقصات السامبا.. البرازيل تحصد كوبا أمريكا للسيدات خطأ فادح للحارس وهدف جودين وطرد المدرب بسبب عرقلة في مباراة بالدوري الأرجنتيني تشيلي تستأنف ضد قرار مشاركة الإكوادور في كأس العالم 2022 خط الوسط أصبح تشيليا.. بولجار يجاور فيدال وينضم إلى فلامنجو داني ألفيش يصنع هدفا في الوقت القاتل بظهوره الأول مع بوماس عودة إلى المنشأ.. ناسيونال يعلن ضم لويس سواريز القبض على 4 لاعبين ومدرب عقب أحداث شغب ضد الشرطة في الدوري الأرجنتيني
أخر الأخبار
لا جازيتا ديلو سبورت: بوجبا يرفض العملية الجراحية.. سيعود بعد 5 أسابيع 59 ثاتيه | الكرة المصرية
حارس إنجلترا السابق: صلاح كشف كانسيلو وتسبب له في أمسية صعبة 17 دقيقة | المحترفون
تشيلسي يتعاقد مع جابرييل سلونينا 22 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - طلائع الجيش يكشف موقفه من أزمة المشاركة القارية للأندية المصرية 25 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – أشرف بنشرقي يقترب من الانضمام إلى الجزيرة الإماراتي 35 دقيقة | الوطن العربي
انتهى الانتظار.. ميلان يضم شارل دي كيتلاري 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد مرور 42 عاما.. بولونيا يحيي ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي على المدينة 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
كونميبول يبدأ الحملة الأولى لاستضافة 4 دول لاتينية لـ كأس العالم 2030 54 دقيقة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 تعرف على ما أخفاه محمد صلاح في معصمه؟ 3 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة 4 الأهلي يوقع غرامة على 4 لاعبين