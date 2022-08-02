كونميبول يبدأ الحملة الأولى لاستضافة 4 دول لاتينية لـ كأس العالم 2030

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" بدء الحملة المشتركة لاستضافة كل من: أوروجواي والأرجنتين وباراجواي وتشيلي نهائيات كأس العالم 2030 بمناسبة مرور 100 عام على النسخة الأولى.

وأقيم الاجتماع الرسمي في مقر ملعب سنتيناريو والذي استضاف نهائي النسخة الأولى من كأس العالم 1930 بين أوروجواي والأرجنتين وانتهى بفوز الأول 4-2.

وحضر الاجتماع كل من: أليخاندور دومينيجز رئيس اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية ولويس بو رئيس أوروجواي وماتياس لامنيس وزير الرياضة الأرجنتيني ورودلفو داوانفريو نائب رئيس الاتحاد الأرجنتيني ومجموعة من القادة في باراجواي وتشيلي.

¡El deseo que la Copa Mundial regrese a casa! ⚽ La CONMEBOL apoya el lanzamiento de la candidatura #2030Juntos 🏆 para albergar la máxima cita del fútbol en nuestro continente. 🇺🇾🇦🇷🇵🇾🇨🇱 2⃣0⃣3⃣0⃣#CreeEnGrande pic.twitter.com/AcQC9thGNT — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) August 2, 2022

وبحسب صحيفة "أوليه" الأرجنتينية فأن أحد التصريحات التي قيلت في المؤتمر: "ليس لدي موارد مالية ضخمة، لكن نريد إعادة التاريخ".

وقال دومينيجز: "إنه حلم القارة وشعب أوروجواي رفقة 3 دول أخرى. سيكون هناك المزيد من بطولات كأس العالم، ولكن 100 عام ستتحقق مرة واحدة وهو الوقت الوحيد الذي يجب أن يعود الوطن. إنه أكثر من سبب كافٍ لكي يقبل فيفا أن يكون ترشيحا واحدا. مع مرور السنين ستكون هناك احتمالات أخرى للقارات الأخرى".

وتستضيف قطر نسخة 2022، ثم الملف الثلاثي بين أمريكا وكندا والمكسيك نسخة 2026.

ولم تنظم أمريكا الجنوبية كأس العالم منذ 2014 عندما استضافت البرازيل المونديال والذي عرف تتويج ألمانيا على حساب الأرجنتين.

وبذلك سينافس ذلك الملف، الملف الأوروبي المشترك بين إسبانيا والبرتغال.

وإن فاز الملف الأمريكي بالتنظيم فستكون هذه أول مرة في التاريخ يقام المونديال في أربع دول.

وسبق أن استضافت أوروجواي من قبل نسخة 1930، فيما استضافت تشيلي نسخة 1962، والأرجنتين استضافت نسخة 1978.

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