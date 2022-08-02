فيتوريا: أحسست بطاقة جميلة أثناء استقبالي.. واللاعبون المصريون هم الأفضل

شدد روي فيتوريا مدرب منتخب مصر على أنه قد شعر بطاقة إيجابية أثناء استقباله عند وصوله إلى مصر.

وقال فيتوريا في مقابلة تم بثها من قبل اتحاد الكرة: أنا شخص تقليدي جدا لا أجرب الكثير من الأشياء ولكن كما نقول في البرتغال "أحب استطعام الطعام" ولذلك أحب الأكلات اللذيذة ولكن المهم بالنسبة لي هي المشاركة، أحب مشاركة جميع الوجبات، إن كانت وجبة غذاء أو عشاء، فإني أحب المشاركة مع الأصدقاء لنتشارك جميع الأشياء".

وتابع "لا أريد الحديث أو إلقاء الضوء على نادي أو أحد بعينه، ولكن نعم تحدثت مع محمد صلاح لأن هذا كان شيء من نوع خاص ولكن لن أفعل هذا مع أشخاص أخرى الآن".

واستمر "كما قلت كان أحسست طاقة جميلة وكان الاستقبال حافلا، ما أحسست به لا يمكن أن يقال ولكنه إحساس جميل، الناس دائما لا يؤمنون بذلك ولكن الطاقة من أول يوم كانت تبعث بالتفاؤل والإيجابية".

وأضاف "الآن مهمتي هي الاهتمام بكل اللاعبين المصريين وهم الأفضل بالنسبة لي وجميعهم مهمين بالنسبة لي".

وأتم "كل لاعب عنده شيء مختلف يجيده وبالنسبة لي اللاعبين الأفضل هم دائما الذين أعمل معهم".

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