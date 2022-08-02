أحمد الغندور حكما لمباراة الأهلي وفاركو

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 21:02

كتب : FilGoal

أحمد الغندور حكم المباراة

يدير أحمد الغندور مباراة الأهلي وفاركو تحكيميا في الجولة 28 من الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي وفاركو في استاد الأهلي we السلام في ختام مباريات الجولة في التاسعة مساءً.

ويعاون الغندور كل من: أحمد حسام وهاني عبد الفتاح.

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ويتواجد: مبروك نبيل كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو: محمود عاشور ويعاونه أسامة السيد.

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وأدار الغندور الموسم الحالي 13 مباراة في جميع المسابقات أشهر 54 بطاقة صفراء و2 حمراء واحتسب 4 ركلات جزاء.

وأدار الغندور للأهلي مباراتين الموسم الحالي ضد المقاولون العرب والاتحاد وانتهى كلاهما بفوز الأحمر بهدف دون رد.

فيما سبق أن أدار مباراة واحدة لفاركو كانت ضد الإسماعيلي انتهت بالتعادل السلبي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 55 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد الإسماعيلي.

فيما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 35 نقطة من 27 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 3 أغسطس

وينطلق اللقاء في التاسعة مساء.

وتُلعب على استاد الأهلي We السلام.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة أيمن الكاشف ووليد الفقي.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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