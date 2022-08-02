فيوتشر يستعيد توازنه ويرسل المقاولون إلى مرحلة الخطر

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 20:43

كتب : FilGoal

فيوتشر x المقاولون

استعاد فيوتشر توازنه بعد هزيمة تعرض لها أمام الزمالك بفوز صعب على المقاولون العرب بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز وفي المقابل دخل المقاولون العرب إلى مرحلة الخطر ومواجهة الهبوط.

فيوتشر كان قد تعرض للهزيمة في المباراة الماضية أمام الزمالك بهدف دون مقابل بينما تعادل المقاولون مع الأهلي بدون أهداف.

وسجل أحمد عاطف هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول.

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الفوز رفع رصيد فيوتشر للنقطة الـ 45 في المركز الرابع بفارق نقطة عن طلائع الجيش صاحب المركز الخامس، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة الـ 25 في المركز الـ 17 وبفارق نقطتين عن الجونة صاحب المركز الـ 15 الغير مؤدي للهبوط.

التشكيل

وقاد محمد سالم وباسم علي خط هجوم المقاولون العرب في المباراة، بينما أجرى علي ماهر تبديلين على تشكيله فريقه الذي شارك أمام الزاملك.

حاول المقاولون فرض سيطرته منذ بداية المباراة ولكن بدون خطورة على مرمى فيوتشر.

وفي الدقيقة الـ 11 سجل أحمد عاطف الهدف الأول لفيوتشر برأسية بعد عرضية من أحمد رفعت الذي مر من فاروقا كابور بشكل رائع.

واستمر فيوتشر في تنفيذ الهجمات المرتدة بشكل مثالي وانطلق وسجل محمد رضا "بوبو" الهدف الثاني ولكن الحكم ألغاب لوجوده في حالة تسلل.

وفي الدقيقة الـ 37 انفرد أحمد عاطف بمحمود أبو السعود ولكنه سدد الكرة فوق المرمى.

وبعد دقيقة واحدة فقط أهد بوبو انفرادا جديدا ولكن أبو السعود تألق في التصدي تلك المرة.

وفي الشوط الثاني حاول المقاولون العودة في المباراة واستمرت سيطرته على المباراة ولكنه لم يشكل خطورة على مرمى فيوتشر لتنتهي المباراة بفوز الضيوف.

وسيحل المقاولون ضيفا في المباراة المقبلة على بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي يوم السبت المقبل، بينما سيستضيف فيوتشر فريق غزل المحلة على ملعب الأهلي WE السلام.

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