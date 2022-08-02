تشيلسي يعلن صفقته الثالثة

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 19:56

كتب : FilGoal

كارني تشوكويميكا - أستون فيلا - تشيلسي

توصل أستون فيلا وتشيلسي إلى اتفاق بشأن انتقال كارني تشوكويميكا إلى البلوز حتى صيف 2028 خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر تشيلسي بيانا عبر "تويتر" أكد أن اللاعب سيسافر إلى لندن في الساعات القليلة المقبلة لمناقشة الشروط الشخصية والخضوع للفحص طبي.

كارني تشوكويميكا (18 عاما) يجيد اللعب في وسط الميدان، وخاض 16 مباراة فقط مع الفريق الأول لـ أستون فيلا منذ صعوده صيف 2020.

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ويعتبر تشوكويميكا من أبناء أستون فيلا، حيث تدرج في صفوف الفريق، وشارك بشكل عام بقميص الفريق في 71 مباراة سجل 13 هدفا وصنع 14 آخرين.

وسيكون تشوكويميكا الصققة الثالثة لـ تشيلسي هذا الصيف بعد المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي من نابولي ورحيم ستيرلينج من مانشستر سيتي.

ودخل تشيلسي في صفقة مارك كوكوريا، مدافع برايتون بعد تحطم آماله في التعاقد مع جول كوندي مدافع إشبيلية، لصالح برشلونة في الأيام الأخيرة بحسب فابرزيو رومانو.

فيما كشفت "ذا أثليتك" عن عمل تشيلسي على التعاقد مع ويسلي فوفانا مدافع ليستر سيتي ودينزل دومفريس ظهير إنتر.

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تشيلسي كارني تشوكويميكا - أستون فيلا - تشيلسي
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